Como captar investimento para a minha startup? Veja dicas em vídeo

Enquanto alguns empreendedores não veem a hora de receber um investimento para a startup que está criando, outros não têm interesse no aporte porque querem deter o controle acionário da empresa. Em ambos os casos, pode ser válido participar de programas de captação e aceleração para desenvolver autoconhecimento da companhia e aumentar a rede de contatos.

Segundo Cristina Mieko, analista de inovação do Sebrae, o investimento é importante para fazer a startup tracionar e escalar de forma mais rápida. No quadro 3 perguntas para, ela dá dicas sobre como captar esse dinheiro e como se apresentar aos investidores.

A especialista afirma que, além de ter uma ideia validada, que solucione um problema real do mercado, é fundamental planejar um bom pitch e mostrar as vantagens da empresa.

Veja todas as dicas no vídeo abaixo:

