Como internacionalizar sua empresa e exportar? Veja dicas do Sebrae

Expandir as fronteiras e levar o negócio para outros países, por meio a exportação, é o sonho de muitos empreendedores que querem aumentar a competitividade de suas empresas. Mas, se às vezes já é difícil gerir um negócio nacional, pode parecer ainda mais complicado aprender sobre regras e culturas de outros lugares.

Para ajudar quem planeja internacionalizar o negócio, o analista de competitividade do Sebrae Gustavo Reis explica em vídeo, na nossa seção "3 Perguntas Para", os benefícios de tornar um negócio internacional e ensina por onde começar.

“É fácil internacionalizar, desde que o empresário siga o processo de acessar esse mercado internacional. Ele não é muito diferente do mercado nacional, uma vez que você precisa achar esse cliente e entender como ele consome, mas o ponto importante é que a estratégia de internacionalização seja conhecida por toda a equipe. Na prática, há empresas que já nascem internacionalizada, sem necessariamente passar pelo comércio local, nacional ou estadual”, explica.

O vídeo completo você confere a seguir:

