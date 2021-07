4 dicas do Sebrae sobre marketing digital em tempos de redes sociais

O relatório global Digital 2021, produzido pela We Are Social e Hootsuite, mostra que, no Brasil, 160 milhões de pessoas utilizam a internet e 150 milhões são usuários ativos de redes sociais. Além disso, mais de 100 milhões fizeram pelo menos uma compra online em 2020.

"Temos uma grande quantidade de consumidores que estão cada vez mais buscando produtos e serviços, utilizando o digital, para conseguirem encontrar o que eles querem. Ficar fora disso não é uma opção. Todos os negócios precisam chegar a esse ponto", afirma Ivan Tonet, analista de relacionamento com o cliente do Sebrae.

Leia Também Como ações de marketing podem ajudar pequenos negócios do varejo físico

Em vídeo produzido ao Estadão Carreira e Empreendedorismo, o especialista fala sobre marketing digital em tempos de redes sociais. Ele elenca quatro dicas para que os pequenos empreendedores comecem a adotar ações que tratão impactos positivos nos negócios.

O material é parte de uma série de vídeos que trará outros profissionais do Sebrae para tirar dúvidas dos leitores. Para participar, envie sua pergunta para pme@estadao.com.

Abaixo, confira as dicas de Ivan Tonet.

Quer debater assuntos de Carreira e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo