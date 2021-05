Caito Maia: 'Use tecnologia, mas nunca esqueça do potencial do ser humano'

No terceiro vídeo de Caito Maia para a série 3 perguntas para, o empresário fala sobre tecnologia, meios para chamar a atenção de potenciais clientes e parceiros, além de dar dicas sobre produtividade empreendedora. O quadro do Estadão Carreira e Empreendedorismo, lançado em meados de março, traz especialistas para responder dúvidas dos leitores sobre negócios e mercado de trabalho.

Desta vez, o fundador da Chilli Beans se dirige aos leitores Mary San, Vitor Borges de Faria e Júlio César Hoffmeier, que enviaram perguntas por meio do grupo de discussão no Telegram e pelas redes sociais.

Para quem quer uma dica sobre uso da tecnologia, o empreendedor afirma: "Use para te gerar informação para você acertar no seu preço, no seu produto, entender o perfil do consumidor. Mas nunca esqueça do potencial do ser humano. O ser humano é que vai fazer diferença no futuro, porque a tecnologia, um dia, vai virar commodity".

Acerca do tão falado "clube das 5 da manhã", que valoriza acordar cedo para ter mais produtividade, Caito diz que o discurso "tem um lado meio marketing" e "o importante é o seu nível de produtividade, disciplina". Segundo ele, achar esse equilíbrio é algo pessoal, não necessariamente regido por uma regra.

Confira abaixo o vídeo completo com as respostas do empreendedor. Os outros dois vídeos do aprensetador do Shark Tank Brasil estão neste link e neste aqui.

A seção 3 perguntas para também está no Sua Carreira e o primeiro vídeo sobre mercado de trabalho e carreira foi com o diretor de talentos da empresa de telefonia Vivo, Fernando Luciano, que respondeu dúvidas sobre diversidade e inclusão. Luciano falou sobre as estratégias adotadas pela companhia e como funcionários podem colaborar. Assista neste link.

