Site próprio ou marketplace? Veja dicas de especialista do Sebrae

As possibilidades de vender online são variadas. Pode-se facilmente criar um perfil no Instagram e aproveitar os recursos que a plataforma oferece para essa finalidade. Pelo WhatsApp, com uma conta empresarial, é possível incluir um catálogo com preços e fazer pagamentos de modo simples com o WhatsApp Pay. Mas quando se vai para navegadores de internet, o que é melhor: ter site próprio ou estar em vários marketplaces?

Quem responde a essa dúvida é o analista de competitividade do Sebrae, Flávio Petry, em um vídeo para o Estadão Carreira e Empreendedorismo. Para orientar o dono de negócio, ele explica as características de cada um dos meios, os prós e os contras.

O site próprio pode ter múltiplas funções, mas o empreendedor terá de arcar com alguns custos recorrentes. Se ele preferir colocar os produtos a venda em sites já existentes, ainda há custos, porém com soluções que podem ajudar também.

Petry destaca que, independentemente do meio escolhido, é importante saber manejar bem o estoque da loja online, assunto que já foi explicado em outro vídeo do Sebrae.

Abaixo, veja as dicas do especialista:

