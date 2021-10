Como aumentar a produtividade da empresa: Sebrae dá dicas em vídeo

Com a retomada da atividade econômica brasileira, após sofrer grande impacto durante a pandemia, a palavra de ordem para as pequenas e médias empresas passou a ser, mais do que nunca, a produtividade. Tornar-se mais produtivo é o desejo de toda empresa, mas para chegar lá é preciso um caminho que inclui otimizar processos, criar estratégias e agregar valor ao produto ou serviço oferecido.

"As empresas brasileiras, de um modo geral, não são produtivas. Nos últimos 30 anos, o Brasil manteve praticamente o mesmo nível de produtividade, enquanto outros países avançaram muito. Hoje, é preciso quatro trabalhadores brasileiros para gerar o mesmo valor que um trabalhador norte-americano, por exemplo. É nas micro e pequenas empresas que essa diferença é maior. Ainda há muito espaço para nossos pequenos negócios se aprimorarem e se tornarem mais produtivos", explica Roberta Aviz, analista da Unidade de Competitividade do Sebrae.

Em vídeo produzido para o Estadão Carreira e Empreendedorismo, a especialista ensina a analisar a produtividade de uma empresa e dá dicas de como o seu negócio pode ser mais produtivo.

O material é parte de uma série de vídeos que trará outros profissionais do Sebrae para tirar dúvidas dos leitores (veja mais abaixo). Para participar, envie sua pergunta para pme@estadao.com. Abaixo, confira as dicas de Roberta Aviz:

