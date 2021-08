Veja dicas do Sebrae para enviar produto e gerenciar estoque de loja online

Ter uma loja online é muito mais do que iniciar um site, anunciar e vender. Pensar no cliente e na melhor forma de envio - para você e para ele - do produto é parte do processo. Além disso, é preciso saber gerenciar o estoque do negócio, principalmente quando o empreendedor tem um ponto de venda físico também.

Dicas para essas questões são trazidas por Anny Santos, analista de competitividade do Sebrae, em vídeo para o Estadão Carreira e Empreendedorismo. No caso do envio, ela fala sobre a tripla pesquisa, que é o primeiro passo para decidir o caminho mais adequado.

Segunda ela, há diversos operadores logísticos, transportadores e os próprios Correios que ajudam, mas cada um tem uma operação distinta e alguns oferecem condições específicas a pequenas empresas.

