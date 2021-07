3 dicas do Sebrae para a saúde mental dos empreendedores

Logo que a pandemia do novo coronavírus começou no Brasil, profissionais da saúde mental se debruçaram em discutir e pesquisar os impactos da crise na mente da população. Um dos grupos estudados foi dos empreendedores, que tiveram de lidar com o fechamento dos negócios, diminuição de receita e cortes financeiros.

Levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais com a consultoria Troposlab mostrou que 24,9% dos donos de negócios tiveram a vida muito afetada e cerca de 15% iniciaram o uso de medicamentos. As mulheres apresentaram maior prevalência de ansiedade (28,5%) e depressão (10,4%) quando comparadas aos homens (22,2% de ansiedade e 3,4% com depressão).

Mesmo com a vacinação em andamento, os desafios persistem e é preciso cuidar para evitar transtornos como esses. É sobre cuidados estratégicos que Enio Pinto, gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae, fala no segundo vídeo de uma série que traz dicas de especialistas da entidade sobre empreendedorismo.

O especialista dá três orientações voltadas para a forma como o empreendedor lida com o negócio, seja em termos de identificação com a atividade, foco em prioridades e tempo para se desconectar do trabalho. Ele comenta, por exemplo, que, nos casos em que os sócios são também parentes, é importante criar ambientes específicos para tratar de questões da empresa.

Confira as dicas completas no vídeo abaixo:

