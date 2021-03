L’Oréal e ESPM lançam curso digital para empreendedores de salão de beleza

Com foco em impulsionar a capacitação do mercado da beleza, a L’Oréal Produtos Profissionais e a ESPM lançaram um curso digital de gestão de negócios, destinado a cabeleireiros independentes e empresários do ramo. As aulas ocorrerão de forma online durante seis meses e as inscrições podem ser feitas até o dia 10 de maio, pelo link.

Na programação, há disciplinas de análises mercadológicas, branding, marketing, regularização e fiscalização, comunicação digital e gestão estratégica financeira. O investimento é de R$ 3.999.

O setor é um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus. De acordo com dados da Associação Brasileira de Salões de Beleza (ABSB), 5% dos empreendedores encerraram suas atividades permanentemente e 82% tiveram queda no faturamento, com queda média de -42%.

A dificuldade para acessar crédito por iniciativas como o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) também impactou os negócios da beleza. Segundo a ABSB, 52% dos salões buscaram empréstimo bancário, dos quais 70% tiveram seus pedidos negados.

Para gerar fluxo de caixa, os empreendedores do setor também recorreram à venda de produtos e serviços por meios digitais - 75%, segundo a ABSB - e à comercialização de vouchers que dão direito a realizar serviço após a reabertura dos estabelecimentos.

