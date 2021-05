Camila Farani fala no Telegram sobre empreendedorismo feminino e carreira

A empresária Camila Farani, colunista do Estadão, é a próxima convidada para um bate-papo exclusivo no grupo de carreira e empreendedorismo do jornal no Telegram. Na próxima sexta-feira, 14, às 11h30, a empresária vai responder a dúvidas dos membros da comunidade sobre negócios, pricipalmente os liderados por mulheres, e como construir uma trajetória profissional saudável.

Premiada duas vezes como melhor investidora anjo pelo Startup Awards, ela é uma das apresentadoras do programa Shark Tank Brasil, onde avalia negócios de diferentes ramos e investe em alguns deles. Para participar da conversa promovida pela reportagem, entre no grupo de discussão no Telegram digitando @gruposuacarreira na busca do aplicativo ou clicando neste link. Por lá, você pode enviar sua dúvida até as 22h desta terça-feira, 11. As perguntas serão respondidas por Camila Farani em tempo real, por mensagem de áudio.

Empenhada em expandir empresas e fortalecer a representatividade feminina no mundo dos negócios, Camila é presidente da boutique de investimentos G2 Capital, fundadora do G2Women, que conecta investidoras a startups lideradas por mulheres, e idealizadora do Ela Vence, um hub de empreendedorismo feminino que se propõe a disseminar a educação empreendedora, desenvolver lideranças e compartilhar melhores práticas do mercado.

Camila também divide conhecimento de empreendedorismo, oferece dicas e estimula a reflexão diariamente com quem a acompanha nas redes sociais. Somente no Instagram, são quase 800 mil seguidores.

Empreendendo há 23 anos, ela anunciou, na semana passada, o pré-lançamento do primeiro livro, Desistir Não é Opção, em que vai "ajudar a transformar ou materializar" o negócio das pessoas. A obra fala sobre as experiências que teve, mas também discute plano de negócios, planejamento financeiro, gestão de equipe, liderança e mentoria.

Bate-papos no Telegram do 'Estadão'

O Estadão Carreira e Empreendedorismo já promoveu outros cinco encontros com especialistas dentro do grupo no Telegram. O último deles foi com a consultora em diversidade e inclusão Bielo Pereira, que falou sobre o tema no âmbito das pequenas empresas.

Também participaram da ação a jornalista Izabella Camargo, que falou sobre produtividade sustentável no trabalho; Caito Maia, que deu dicas sobre negócios e empreendedorismo; o fundador e CEO da Maturi Mórris Litvak, que compartilhou o cenário da diversidade no mercado de trabalho; e a headhunter Carolina Martins, que orientou sobre recolocação no mercado de trabalho.

Quer debater assuntos de Carreiras e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo. Se quiser apenas receber notícias, participe da nossa lista de distribuição por esse link ou digite @canalsuacarreira na barra de pesquisa.