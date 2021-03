Empreendedorismo feminino: veja cursos de capacitação para mulheres

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, empresas e instituições de incentivo ao empreendedorismo estão lançando cursos de capacitação para mulheres que desejam ter o próprio negócio.

O Google abriu inscrição para o programa Cresça com o Google para Mulheres, que vai oferecer capacitação para empreendedoras. O evento é dividido em duas trilhas de conhecimento: uma para as que querem empreender e fazer o negócio crescer, e outra para mulheres que desejam desenvolver suas carreiras. As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas no site (clique aqui).

Já o Instituto Rede de Mulheres Empreendedoras (RME) vai oferecer qualificação para mulheres. O programa Elas Prosperam, em parceria com a Visa, tem o objetivo de promover o desenvolvimento de negócios para mulheres negras a fim de que conquistem a renda e a independência financeira.

Ao todo, 60 mulheres serão selecionadas para o programa. Dessas, dez serão acompanhadas por agentes da RME. E, entre as dez, três mulheres serão contempladas com R$ 10 mil para investirem em suas próprias empresas. As inscrições vão até o dia 23 de março e devem ser feitas por meio do site (clique aqui).

No caso da Endeavor, a organização está selecionando 12 iniciativas de mulheres que fundaram empresas de soluções para o mercado financeiro. As chamadas scale-ups são companhias que têm um rápido crescimento por um longo tempo.

O programa da instituição busca por negócios de tecnologia, que podem transformar o setor financeiro em diversos segmentos, como fintechs, pagamentos, blockchain, crypto, bancos digitais, entre outros. As inscrições podem ser feita até o dia 2 de abril, por meio deste link.

E com o objetivo de alcançar mulheres com deficiência que desejam ter o próprio negócio, a Secretaria de Estado de Pessoas com Deficiência abriu inscrições para o programa Todas in-Rede, em parceria com o Sebrae-SP, que vai oferecer o curso online Sebrae Delas - Elas acontecem. O programa vai de 22 de março a 6 de abril. Para se inscrever, acesse o link.

