É hora de sair a campo e avaliar a melhor franqueadora para o seu negócio

Chegamos ao último artigo, de quatro (leia aqui o primeiro artigo, o segundo e o terceiro), que prometi para este mês de junho para quem pensa em investir em franquias e que também serve para as novas franqueadoras que estiverem nas feiras de franquia expondo seus negócios. O processo, detalhado nos artigos do Blog do Empreendedor e que sugiro para quem vai empreender em franquias, é:

1. Autoanálise: por que empreender, quais minhas expectativas, que setor mais me agrada e com quais não me identifico, estou pront@ para arriscar?

2. Análise de setores e valor de investimento com dicas de não investir mais do que pode, calcular capital de giro e reservar dinheiro para viver, tranquilamente, de seis meses a um ano. O valor do ponto pode mudar, completamente, o tipo de negócio em que pensava e em que pode investir.

3. Marcas: pesquisa, seleção, contato, entrevistas e escolha.

Nesta semana, de 26 a 29 de junho, acontece a ABF Franchising Expo, onde centenas de marcas exporão suas franquias como em um shopping center: prontas para encantar e vender. Esta feira é enorme, então é muito importante se organizar para visitá-la, ter foco para não ficar deslumbrad@ com tantas opções e ficar mudando de ideia. Se puder ir dois dias, será muito bom. Vai amadurecer a visão de negócios.

É a hora do olho no olho. Se for a primeira vez nesta feira, ao chegar, entenda como funcionam os corredores. Você receberá um mapa com a localização das marcas e vá direto às que lhe interessam. Diga que já fez o passo a passo que orientei e que está indo direto às marcas de maior interesse para, depois, visitar a feira toda. Ouça atentamente, anote e pergunte depois da exposição. Não interromper costuma ser melhor em termos de não escapar informações que o expositor considera fundamentais.

Ao conversar com os franqueadores, você começará a perceber diferenças de estrutura de equipe, de suporte, tempo de treinamento, tecnologia, conhecimento, entre outros aspectos. E poderá comparar as marcas, percebendo quem transmite maior domínio do mercado em que atua, segurança, comprometimento e com quem você se sente mais confiante, se vendo parte daquela rede de franquias.

Pergunte tudo e mais um pouco. Estão todos lá para sanar dúvidas e promover conhecimento do negócio. Procure ter as sacolas das marcas que realmente lhe interessam, separadas das que você vai levar para amigos, parentes e simpatizantes do franchising, das que geraram alguma curiosidade e até daquelas em que o brinde era imperdível! Faz parte, sabemos. Mas não leve “lixo” para casa! É hora de foco, muita atenção ao que estamos construindo: a arte de empreender.

Pesquisou, selecionou, fez contato e se cadastrou nas marcas de maior interesse? Agora marque as entrevistas para o quanto antes, para não esfriar o contato e ter fresco na mente tudo o que ouviu, entendeu e o que ainda tem dúvida. Compare marcas grandes com as médias e as que estão iniciando. Boas surpresas podem acontecer.

Depois das entrevistas nas sedes das franqueadoras, visite franqueados para conversar se as informações batem com o que vivenciaram, se estão satisfeitos ou não e porque, o que foi mais difícil na implantação do negócio, o que há de bom e desafiador. Faça uma análise SWOT com eles sobre a postura da franqueadora, equipe e resultados, a DRE (planilha) etc. Não fique com vergonha de marcar hora com eles e pedir estas informações. El@s já passaram por isso também e muitos dos que não fizeram esta pesquisa se arrependeram.

Se você ainda não teve tempo ou condições de se preparar para esta semana, faça até quarta-feira de manhã. E volte para a sua autoanálise: quer mesmo empreender? O seu perfil se encaixa nesta empreitada? Não teve tempo ou não quis ter tempo suficiente para analisar a possibilidade de virar a chave da vida? Na dúvida, desacelere e abra-se apenas para a curiosidade do que tem disponível no mercado.

Para quem tem certeza, a pré-organização vai valer muito a pena! Zero perda de tempo, diminui o estresse, controla a ansiedade e faz análises com decisões mais claras.

Este será o primeiro ano em que não estarei todos os dias, porque tenho reunião de Conselho de Administração com clientes nos dias 27 e 28, mas vou dar palestras nos dias 26 e 29. Podemos nos encontrar por lá, tomar café em um dos estandes e eu ajudo na conversa com os franqueadores, se for o caso. Boa semana e ótimas análises. Muito sucesso na sua arte de empreender!

* Ana Vecchi é consultora de empresas, CEO na Ana Vecchi Business Consulting, professora universitária e de MBAs, pós-graduada em marketing e com MBA em varejo e franquias. Atua no franchising há 28 anos em inteligência na criação e na expansão de negócios em rede.