Feiras de franquias ajudam a decidir em qual marca investir

Antes de falar sobre os passos para decidir sobre como empreender em franquias, quero falar sobre como o artigo sobre ressignificar o franchising, da semana passada, repercutiu de forma muito interessante, abrindo discussões nas redes sociais, com elogios e pessoas impressionadas com o uso de um verbo muito usado no engajamento de clientes, executivos e empresários, mas nada com o franchising em si. Vamos seguir provocando reflexões, fazendo parte delas, estando presente em tudo o que provoca mudanças e melhorias, ajustes, experiência em todos os níveis.

Com relação ao tema desta semana, vou começar a traçar caminhos até a chegada da maior feira de negócios em franquias, a ABF Franchising Expo, de 26 a 29 de junho, para que aqueles que estão pensando em comprar uma franquia possam amadurecer a ideia com mais segurança e menor risco na escolha.

Temos tido outros modelos de feiras de franquias, também muito oportunos, dentro da realidade da maioria das marcas franqueadoras em termos de investimentos em feiras.

Na Franchise4U, para visitar a feira o interessado em determinadas marcas deve se cadastrar no site, selecionar a cidade e agendar uma reunião com as franquias de interesse. Só têm acesso à feira as pessoas com reunião agendada. Os franqueadores estão elogiando este modelo de feira, mais acessível a todos os envolvidos, sem haver discriminação ou valorização das marcas em função de quanto investiram no evento e o tamanho do estande, já que não há investimento na montagem de estandes. Super democrática a proposta!

Buscando estar sempre próxima dos varejistas e suas formas de crescer os negócios, a Alshop oferece, além do Programa de Excelência em Varejo, a Brasilshop Franquias & Shopping, que consiste em reuniões pré-agendadas, onde as marcas participantes têm a oportunidade de expor seus modelos em mesas de negócios para candidatos pré-agendados.

A participação dos visitantes é gratuita e visa facilitar o contato entre os investidores e as franqueadoras, em locais privilegiados em termos de estrutura e com algumas marcas oferecendo comes e bebes deliciosos, não em uma praça de alimentação, mas no espaço do evento, conforme você caminha e faz reuniões.

A dica de hoje é se programar para estes eventos nos sites das entidades organizadoras, nas cidades onde irão acontecer, e também programar a ida à ABF Franchising Expo, que é um espetáculo de evento, com palestras que ajudam a entender o que o franchising oferece como sistema formatado de negócios, a possibilidade de networking, comparação entre marcas de um mesmo setor sobre o que oferecem de suporte, treinamento, consultoria de campo, conselho de franqueados, inovação e experiência. Vou palestrar em junho na feira da ABF e estarei presente nas demais, sempre que possível. Quem sabe a gente se encontra e toma um café, antes de você decidir em que franquia investir?

* Ana Vecchi é consultora de empresas, CEO na Ana Vecchi Business Consulting, professora universitária e de MBAs, pós-graduada em marketing e com MBA em varejo e franquias. Atua no franchising há 28 anos em inteligência na criação e na expansão de negócios em rede.