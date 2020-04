Prefeitura de SP abre inscrições para acelerar negócios da periferia

Estão abertas as inscrições para o programa de aceleração de negócios digitais das periferias realizado pela Prefeitura de São Paulo, o Vai Tec. Esta é a quinta edição do projeto, que já auxiliou cerca de 370 empreendedores que vivem nos extremos da capital paulista a estruturarem suas empresas. Serão selecionados 24 projetos, que receberão um aporte de R$ 34.200 cada um. As inscrições podem ser feitas no site da Ade Sampa até o dia 16 de maio.

O Vai Tec tem duração de oito meses e conta com atividades individuais com foco em cada empreendedor, além de mentorias e capacitação em diferentes áreas da gestão de uma empresa, como gerenciamento de equipe, marketing, MVP (testes mercadológicos para o produto mínimo viável) e aspectos técnicos jurídicos. Para participar, o negócio precisa ser inovador, ter viabilidade técnica e econômica para execução e apresentar potencial de escala.

O programa de aceleração também prioriza negócios que potencializem a geração de emprego e a geração de renda dos públicos mais vulneráveis da cidade. A Jaubra, plataforma conhecida como o Uber da Brasilândia, foi uma das empresas já aceleradas pelo Vai Tec.

Podem se inscrever no edital pessoas físicas organizadas em equipes de, no mínimo, dois membros, maiores de 18 anos e residentes nos distritos de Parelheiros, Capela do Socorro, M’Boi Mirim, Campo Limpo, Cidade Ademar, Casa Verde, Cachoeirinha, Freguesia do Ó, Brasilândia, Perus, Pirituba, Jaraguá, Santana, Jaçanã, Tremembé, Vila Maria, São Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo, Itaim Paulista, São Mateus, Guianases, Cidade Tiradentes, Itaquera, Vila Prudente, Penha, Sapopemba, Barra Funda, Butantã, Jaguaré, Raposo Tavares e Rio Pequeno.