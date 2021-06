Negócios de moda da zona leste de SP são foco de programa de aceleração

Micro e pequenos empreendedores da zona leste de São Paulo são o foco do Modela, programa de aceleração de moda idealizado pela Emperifa e pelo Casulo Impacto, com o apoio do Instituto C&A, braço social da C&A Brasil, e das fundações ARYMAX e Tide Setubal. A iniciativa está com inscrições abertas até o dia 23 de junho, por meio do site.

O Modela tem como objetivo apoiar e desenvolver negócios do segmento da moda, que faz parte da economia criativa, tão afetada pela pandemia. Ao se ter em vista a importância do empreendedorismo de impacto social, o apoio a estes empreendedores se torna indispensável e acontece por meio de uma série de iniciativas, justificam os organizadores.

O programa acontecerá em formato 100% remoto, com duração total de 1 ano e 3 meses. Na primeira fase, serão selecionados 30 negócios para uma imersão de três meses, com o objetivo de se aproximarem de conceitos e assuntos relacionados à gestão de moda e à solução de problemas mais urgentes de gestão.

Para a segunda fase da iniciativa, que terá duração de 3 meses, serão selecionados 12 negócios que se destacarem na primeira etapa. Eles passarão por um processo de aceleração que tem como intuito promover a capacitação em gestão de moda. É nesta fase que os empreendedores terão assessoria individual, que ajudará a fortalecer os negócios, deixando-os mais competitivos.

Ao fim da aceleração, os 12 negócios serão acompanhados por 1 ano para monitorar os seus desenvolvimentos e solidificar práticas de gestão e planejamento.

