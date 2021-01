Consultoria para MEI: saiba a importância e quando procurar uma

A consultoria empresarial, independente do tamanho da empresa, pode atuar em diferentes vertentes, com pessoas especializadas naquela área. O trabalho feito para analisar a gestão do negócio é mais amplo, pois analisa todos os processos internos do empreendimento. Há também investigações mais específicas de acordo com alguma demanda pontual que o MEI possa ter.

Confira a seguir alguns tipos de consultoria:

Consultoria em gestão

Essa vertente trabalha de forma mais abrangente no negócio e é voltada para todos os processos internos. Engloba planejamento, estratégia, finanças, marketing, entre outros. É também quando se fala de plano de negócio, capital de giro e necessidade de ter funcionários, por exemplo. Confira aqui dez ferramentas para a gestão do seu negócio.

Consultoria de vendas

Ao identificar desafios e propor melhorias, o objetivo é otimizar o processo de vendas e criar um modelo estruturado que também considere a demanda para gerar mais vendas e lucro. Segundo Heide Vieira, da Evolvers Consultoria, o principal é pensar o quanto se tem de vender para chegar ao faturamento. Isso abre outros leques de análises, como gestão do tempo, possíveis contratações, posicionamento, atração de clientes.

Consultoria de marketing

Trabalha com o posicionamento da marca, entende os canais digitais mais apropriados para o negócio, identifica se está atingindo o público certo com as ações de divulgação, faz com que a empresa se destaque no mercado com o posicionamento adequado e sugere melhorias para marketing digital. Neste caso, é trabalhado também o tipo de conteúdo a ser publicado, como se conectar com pessoas e tipos de ações nas redes sociais.

Consultoria financeira

O primeiro passo é quebrar possíveis crenças em relação ao dinheiro, diz Heide, ao trabalhar com a mentalidade financeira do empreendedor. O objetivo é ajudar o MEI e as PMEs a lidar de forma mais saudável com ele, com propostas para o planejamento, controle e gestão das finanças. Otimizar os recursos e acompanhar o fluxo de caixa também são tarefas possíveis.

De acordo com os especialistas, gestão de negócio e finanças são consultorias mais permanentes, não pontuais, à qual o empreendedor vai recorrer com mais frequência. Mas isso também varia conforme o segmento da empresa. Um serviço que tem sido muito procurado recentemente é o de marketing, principalmente digital. Isso ficou ainda mais evidente com a pandemia, que forçou os negócios a se adaptarem ao virtual.

Adriano Campos, consultor de negócios do Sebrae-SP, destaca que uma consultoria pouco comum, mas que deveria estar no radar dos empresários é a jurídica. “As pessoas pensam que só precisam da ajuda de um advogado quando tem processo, precisam contratar ou demitir funcionários. Essas situações exigem, mas especialmente agora que tem avançado para o comércio eletrônico, noto que empreendedores tem baixo ou zero conhecimento dos regulamentos, inclusive da Lei Geral de Proteção de Dados que entrou agora e não é trivial”, alerta.

Aproveite a consultoria ao máximo

Há serviços de consultoria pagos e gratuitos. Independente do modelo, os profissionais estão ali para ajudar a melhorar o seu negócio, mas, segundo Campos, eles não têm a solução nem o caminho mais fácil para todos os problemas. Por isso, é importante que o empreendedor colabore nesse processo. A seguir, veja dicas dos especialistas para aproveitar ao máximo o serviço oferecido:

Saiba o que você quer: defina seus objetivos, tanto de vida quanto do negócio, pois um está atrelado ao outro, diz Heide. Ao apresentar isso de forma detalhada, o consultor poderá buscar soluções mais próximas da sua realidade, personalizadas.

Identifique suas habilidades: no que você é bom? O que as pessoas ao seu redor dizem sobre você e seu produto? Saber essas características também ajuda a definir a expectativa de crescimento, direcionar melhor o que você vende e de modo duradouro.

Reúna evidências: diante de um momento crítico, Campos orienta o empreendedor a reunir o máximo de elementos que mostram a existência do problema. Se há faturamento, mas o dinheiro parece se perder, faça um levantamento das vendas dos últimos três meses, separe o que foi pago em dinheiro, em cartão e apresente ao consultor para que ele possa interpretar e identificar possíveis falhas.

Esteja aberto a sugestões: "mais importante do que o consultor apresentar, é estar aberto para escutar, mesmo que discorde, e isso é bom", diz Campos. É possível que o profissional aponte erros, diga coisas que incomodam e sejam desagradáveis, mas é importante encarar tudo como uma oportunidade para melhorar e ter mais ganhos.

Esteja de acordo com sua equipe: se você é um MEI que tem um colaborador ou é uma pequena empresa com sócio, convide-o a participar da consultoria. O consultor do Sebrae exemplifica que, muitas vezes, o problema do negócio não está no mercado ou no consumidor, mas na atitude dos sócios. Se apenas um souber o que fazer e o outro discordar, a tendência é ficar estagnado. É preciso mais coparticipação, uma vez que boa parte dos resultados da empresa vem do comportamento das pessoas que a gerem.