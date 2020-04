Cursos online gratuitos ajudam a capacitar o empreendedor em casa

O isolamento social e o fechamento de serviços não essenciais, medidas adotadas como forma de proteção contra o novo coronavírus, fez o faturamento cair em 90% dos pequenos negócios do País nas últimas semanas.

Para sobreviver à pandemia, os negócios precisam se adaptar para reduzir os impactos, e uma das maneiras de buscar soluções é por meio do conhecimento. Cursos diversos de diferentes temas abundam na internet e entre eles estão iniciativas voltadas à profissionalização dos pequenos empreendedores.

Além de instituições e universidades, como Sebrae e Fundação Getúlio Vargas (FGV), que oferecem constantemente cursos para aprimoramento de negócios, outras iniciativas nasceram por conta da crise gerada pelo coronavírus.

O movimento #CompredoBairro é uma delas, com dois grandes objetivos: capacitar os micro e pequenos empreendedores por meio de temas estratégicos e produzir uma campanha de conscientização dos consumidores, para que haja mudança de hábitos para um consumo maior de negócios locais.

O movimento envolve nomes de peso, que focam no apoio pessoal e não de suas empresas: Guilherme Weege, CEO do Grupo Malwee; Fred Trajano, da Magazine Luiza; Artur Grynbaum, do Grupo Boticário; Jean Jereissati Neto, da Ambev; Marcel Szajubok, da Embelleze; André Street, da Stone; Alcione Albanesi, da FLC; e Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, além do apoio do Sebrae.

Dentro da plataforma, há uma série de conteúdos, que variam desde cursos de gestão financeira e contábil, gestão fiscal, marketing digital, recursos humanos, digitalização e experiência do consumidor, até e-book e notícias, com curadorias feitas pelo Sebrae, pela Endeavor e pela consultoria LHH. Para ter acesso, os interessados só precisam navegar pelo portal.

A S.O.S. Me Poupe! é outra iniciativa voltada para micro e pequenos empreendedores, autônomos, profissionais informais e pessoas que buscam se reinventar em meio à crise. Criada por Nathalia Arcuri, fundadora da Me Poupe!, a plataforma S.O.S Me Poupe! reúne em um único espaço informações, dicas, análises e soluções descomplicadas relacionadas às finanças.

Não somente com conteúdo, a plataforma também possui um espaço que funciona como uma vitrine, voltado para divulgação de produtos e serviços, de maneira gratuita, para a base de milhões de seguidores da empresa.

Após a inscrição pelo site, o e-book O Guia Para o Seu Negócio não Afundar é enviado para os empreendedores, como uma forma inicial do conteúdo. O livro é dividido em cinco temáticas principais que trazem dicas, informações e sugestões de como economizar, fazer renda extra, trabalhar em casa, como continuar vendendo, só que à distância, e caminhos para pedir dinheiro emprestado, caso necessário.

Além dessas duas plataformas, separamos outros 25 cursos online gratuitos para você se especializar e melhorar o seu negócio. Confira abaixo:

MACROTEMA: Para abrir um negócio

1. Gestão Empresarial Integrada

Instituição: Sebrae

O curso de gestão empresarial integrada tem como objetivo fazer com que, ao final, o potencial empreendedor possua uma visão sistêmica do negócio. Carga horária: 15 horas, com previsão de término em 30 dias; início: imediato

2. Como Analisar o Mercado

Instituição: Sebrae

O curso de análise de mercado tem como principal objetivo desenvolver a compreensão da importância de analisar o mercado e utilizar as ferramentas corretas para isso. Carga horária: 6 horas, com previsão de término em 15 dias; início: imediato

3. Planejamento do gerenciamento e identificação de riscos em projetos

Instituição: FGV

O curso de planejamento do gerenciamento e identificação de riscos em projetos auxilia no conhecimento de regras para identificar, analisar, responder e controlar os riscos, além de identificar e categorizar os riscos em um projeto por meio da apresentação de técnicas de coleta de informações e da orientação sobre fontes de risco em projetos. Carga horária: 5 horas; início: imediato

4. Criação de Startups: Como desenvolver negócios inovadores

Instituição: USP

O curso de criação de startups possui aulas práticas com empreendedores das maiores startups brasileiras compartilhando suas experiências sobre o assunto e aborda desde temas comportamento de um empreendedor até tópicos em marketing digital, operações, produto, investimentos e ecossistema. Carga horária: 15 horas; início: imediato

5. Consolidando empresas: Estrutura jurídica e financeira

Instituição: USP

O curso conta com a presença de profissionais de diferentes áreas, como direito, contabilidade e investimento, para que seja possível aprender como oficializar a sua empresa. Traz conceitos básicos sobre como conseguir um CNPJ, como oficializar uma sociedade, diferentes tipos de contratação e regulamentação, entre outros. Carga horária: 12 horas; início: imediato

MACROTEMA: Para fazer gestão de finanças

1. Gestão Financeira

Instituição: Sebrae

O curso de gestão financeira tem foco em possibilitar a análise e o controle das atividades financeiras de sua empresa. Os módulos abordados são: importância da gestão financeira, fluxo de caixa, controle o giro de caixa e controle e análise de estoques. Carga horária: 3 horas, com previsão de término em 15 dias; início: imediato

2. Contabilidade Empresarial

Instituição: Fundação Bradesco

O curso de contabilidade empresarial une teoria e prática por meio de exercício, com o intuito de apresentar noções básicas da contabilidade empresarial. Traz 11 módulos, com temas como princípios contábeis, principais alterações das leis e conceitos que compõem as demonstrações contábeis. Carga horária: 18 horas, com até 60 dias para concluir; início: imediato

3. Análise de balanços

Instituição: Fundação Bradesco

O curso de Análise de Balanços ensina como olhar e compreender o retrato financeiro de uma empresa – o Balanço Patrimonial, método que é considerado mais rápido, eficiente e abrangente para produzir informações úteis que podem ajudar na tomada de decisões. Ainda são apresentadas técnicas para fazer análise de crédito, uma ferramenta essencial na hora de prospectar novos negócios e diversos outros assuntos do mundo da administração, divididos em 11 módulos. Carga horária: 20 horas; início: imediato

4. Cálculo financeiro básico para administração financeira

Instituição: FGV

O curso Cálculo Financeiro Básico para Administração Financeira aproxima conceitos importantes dentro do mundo de finanças, como o valor do dinheiro no tempo, e discorre sobre a relação entre uma unidade monetária hoje e uma unidade monetária no futuro. Carga horária: 5 horas; início: imediato

5. Fundamentos da Gestão de Custos

Instituição: FGV

O curso Fundamentos da Gestão de Custos apresenta as principais diferenças entre as contabilidades gerencial e a financeira, com o foco em contabilidade de custos. Além de explicar conceitos de gestão estratégica de custos sobre o conceito de relevância. Carga horária: 5 horas; início: imediato

MACROTEMA: Para marketing e redes sociais

1. Marketing Digital

Instituição: USP

O curso de Marketing Digital busca desenvolver os principais pontos do marketing como ROI, SEO, SEM, Testes AB e como gerenciar o funil de conversão e também como usar plataformas como Google adwords e Analytics, Facebook Ads e Email Marketing. Carga horária: 13 horas; início: imediato

2. Sua Empresa nas Redes Sociais

Instituição: Sebrae

O curso Sua Empresa nas Redes Sociais possui quatro módulos e explica como se fosse um passo a passo nos conceitos para entrada e atuação do negócio na internet - primeiros passos para entrar nas redes sociais, definindo as redes sociais, publicando conteúdos nas redes sociais e monitorando os resultados. Carga horária: 3 horas, com previsão de término em 15 dias; início: imediato

3. Redes Sociais: Conceitos e Organização

Instituição: FGV

O curso Redes Sociais: Conceitos e Organização aborda os principais conceitos sobre redes sociais , além do papel dos influenciadores nesse processo. No final do curso, o objetivo é que seja possível possuir uma ampla visão sobre o panorama do novo consumidor, o impacto das redes, os desafios e as oportunidades desta nova era. Carga horária: 5 horas; início: imediato

4. Estratégias de Comunicação Digital para Microempresas

Instituição: ESPM

A aula de Estratégias de Comunicação Digital para Microempresas aborda uma metodologia para que pequenas empresas comecem o gerenciamento de seus canais digitais, bem como possam levantar a necessidade de se manter atualizados e sincronizados com conteúdos relevantes a seu público. Carga horária: 2 horas; início: 29 de abril

5. Análises Digitais

Instituição: ESPM

O curso de Análises Digitais introduz conceitos de métricas e KPIs (indicadores de desenvolvimento), à habilidade de analisar e apresentar dados e resultados em campanhas digitais. Por meio da análise de um estudo de caso da ONU, tem como objetivo o entendimento de conceitos de análises digitais como ferramenta para otimização de campanhas e estratégias em diversos canais online. Carga horária: 2 horas; início: 7 de maio

MACROTEMA: Para atuar com vendas

1. Como Vender pela Internet

Instituição: Sebrae

O curso Como Vender pela Internet aborda a importância da internet para o avanço e o sucesso da empresa e também busca aplicar ferramentas que podem rankear os serviços nas principais páginas dos navegadores e aumentar o tráfego de clientes para o site. Carga horária: 4 horas, com previsão de término em 15 dias; início: imediato

2. Fundamentos de Inside Sales para Vendedores

Instituição: RD University

O curso apresenta o modelo de Inside Sales e explica como a venda consultiva pode trazer mais resultados e aumentar a produtividade dos vendedores. No início, começa discorrendo sobre conceitos iniciais sobre o que é Inside Sales e fecha o curso com o módulo de ferramentas que auxiliam em vendas. Carga horária: 6 horas e 30 minutos; início: imediato

3. Gestão de Vendas: Noções Básicas de Criação de Estratégia

Instituição: FGV

O curso Gestão de Vendas: Noções Básicas de Criação de Estratégia apresenta a área de vendas e como ela interage com as suas interfaces, abordando sua concepção moderna e relacionando-a com os demais recursos da empresa. Aborda questões sobre o gerenciamento da força de vendas e seus canais, assim como informações e estratégias importantes para a organização do plano de vendas. Carga horária: 5 horas; início: imediato

4. Vendas

Instituição: Centro Paula Souza

O curso de Vendas explora temas como pesquisa de mercado, vendas, marketing, cliente, fornecedores, concorrência, credibilidade, fidelidade dos clientes, canais de vendas e fatias de mercado. Carga horária: 30 horas; início: imediato

5. E-commerce: como alavancar suas vendas

Instituição: ESPM

O curso de E-commerce: como alavancar suas vendas procura debater e abordar estratégias de negócios no e-commerce e em marketplace, comportamento do consumidor no e-commerce, o mapeamento da jornada do consumidor e a gestão de canais de vendas. Carga horária: 2 horas; início: 23 de abril

MACROTEMA: Para entender mais sobre empreendedorismo

1. Empreendedorismo

Instituição: Senai

O curso de Empreendedorismo busca identificar as características de um empreendedor e reconhecer a importância do autodesenvolvimento. São explorados pontos como busca de oportunidades, informações e iniciativas, liderança, ética e postura profissional, criatividade, entre outros. Carga horária: 14 horas; início: imediato

2. Empreendedorismo e Inovação

Instituição: Fundação Bradesco

O curso Empreendedorismo e Inovação apresenta conceitos sobre a postura empreendedora, processos de inovação e identificação de oportunidades, além das principais características de um plano de negócios. Carga horária: 12 horas; início: imediato

3. Empreenda Rápido MEI: Organize seu negócio

Instituição: Sebrae

O Empreenda Rápido MEI: Organize sua Empresa é uma trilha de aprendizagem do programa Empreenda Rápido e voltado para quem já é MEI (microempreendedor individual) e precisa organizar melhor seu negócio para atingir melhores resultados. O objetivo é que ao final do curso tenha sido possível aprender sobre quais características são necessárias desenvolver para ter sucesso em seu negócio; como formar preço de forma adequada para garantir a saúde financeira de seu negócio, entre outros. Carga horária: 15 horas; início: imediato

4. Gestão de Mudanças On-line

Instituição: Escola de Negócios e Seguros (ENS)

O curso de Gestão de Mudanças On-line apresenta a importância da gestão de mudanças para as empresas no mundo contemporâneo e contempla conteúdos como fatores que indicam a necessidade de mudança, estruturando o processo de mudança e resistências às mudanças. Carga horária: 30 horas; início: imediato

5. Relações de Consumo

Instituição: Escola de Negócios e Seguros (ENS)

O curso de Relações de Consumo procura trabalhar conceitos sobre direito do consumidor, independentemente da área de formação ou do departamento da empresa, é preciso conhecer o Código de Defesa do Consumidor e as normas praticadas por todos os membros de uma organização na relação com seus consumidores. Carga horária: 5 horas; início: imediato

