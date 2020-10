Bancos priorizam custo e digitalização para MEI abrir conta; veja 12 opções

O Brasil bateu neste ano a marca de 10 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) e, de olho nessa fatia do mercado, bancos tradicionais e fintechs (startups financeiras) passaram a customizar contas bancárias para atendê-los. Juntas, as instituições disputam esse empreendedor, que é quase pessoa física, muitos autônomos e profissionais liberais, e devem ter faturamento anual de até R$ 81 mil.

Para atrair os clientes, os bancos e as fintechs entenderam que o processo deveria ser incluir baixo custo, digitalização e pouca burocracia - em muitos deles, é possível abrir a conta a partir do celular. O Estadão PME, que no ano passado já havia listado opções para o MEI, reuniu agora 12 bancos com as facilidades oferecidas (leia mais abaixo; alguns bancos não atualizaram os dados até o fechamento desta edição). Entre as novidades, o custo para a manutenção de algumas contas baixou, chegando à gratuidade.

Leia Também Como abrir um MEI pela internet: confira passo a passo para ser microempreendedor

Essas contas customizadas não são facilidades apenas das fintechs. Bancos tradicionais também vêm buscando atrair o público. “No Brasil, é crescente o número de microempreendedores individuais. Nós somos um banco que queremos ganhar mercado, trabalhar com todos os segmentos”, diz Franco Fasoli, diretor do segmento Empresas & Governos do Santander.

Para Istvan Kasznar, professor da FGV Ebape (Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas), a ampliação de mercado dos bancos e a concorrência são essenciais para o próprio cliente, já que acarretam o aumento na eficácia do atendimento, com orientações direcionadas para o empreendedor, mais velocidade para o público e para o banco, fidelidade do público e aumento do número de bancarizados.

Segundo pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva em 2019, cerca de 45 milhões de brasileiros não possuem conta bancária. O que significa que uma em cada três pessoas acima dos 16 anos no País é desbancarizada. Esse grupo movimenta aproximadamente R$ 817 bilhões na economia anualmente.

Para Istvan, as contas customizadas podem ajudar a reduzir o número de desbancarizados. “A bancarização é fundamental para manter as pessoas dentro do sistema bancário e econômico. A capacidade de fazer com que esse público venha a se bancarizar tornou muito melhor a escala pública e privada de atendimentos.”

Ao mesmo tempo, para Marcelo Moraes, diretor da área de PJ da fintech Neon, o principal problema entre os MEIs são os sub-bancarizados. “O cara que tem acesso a uma conta poupança, no banco tradicional, não supre as necessidade do negócio”, explica. “Quando você tem uma conta gratuita, simples, com produtos que falam com o empreendedor, é uma oportunidade enorme de fazer uma inclusão financeira desse público."

Em novembro de 2018, a Neon lançou a conta Neon Pejota, com foco nos MEIs. No último mês de setembro, a conta foi relançada como MEI Fácil, com taxas mais baixas (transação de boletos, DOC e TED, que eram cobradas, ficaram gratuitas).

“O MEI tem necessidades específicas que um informal não tem: pagamento de imposto, declaração de faturamento, emissão de nota fiscal. Ter uma conta dedicada ao MEI pode fazer muito mais sentido do que uma conta pessoal”, diz o diretor da área de PJ da Neon.

No caso do Santander, que possui conta para MEI desde maio de 2019, o processo também ajuda. "Desenvolvemos o processo de abertura de conta digital, por meio do aplicativo do banco, e a conta é aprovada em até 48 horas”, diz Franco.

CONFIRA 12 CONTAS PARA MEI

1. ASAAS

Conta: não possui nome

Manutenção: gratuita

TED/DOC: R$ 5 por transação

Boleto: emissão gratuita (taxa aplicada para boleto recebido: R$ 0,99 nos 3 primeiros meses e R$ 1,99 depois)

Saque: R$ 8,95 por transação

Cartões: pré-pago e crédito, ambos sem anuidade

Atendimento: site, aplicativo, central de atendimento e WhatsApp

Abertura da conta: site e aplicativo

2. BANCO DO BRASIL

Conta: Fácil MEI

Manutenção: R$ 17 por mês (ou R$ 34 para a conta Fácil MEI Especial, com máquina Cielo Mobile)

TED/DOC: R$ 10,45 por transferência

Boleto: não possui

Saque: 6 saques gratuitos em terminais de autoatendimento (depois, R$ 2,55 em terminais, rede compartilhada ou Banco 24 Horas)

Cartões: só débito

Atendimento: aplicativo, site e agência e central de relacionamento

Abertura da conta: via aplicativo

3. BANCO INTER

Conta: Digital MEI

Manutenção: gratuita

TED/DOC: 100 transferências gratuitas por mês

Boleto: 100 boletos gratuitos por mês

Saque: gratuito no Banco 24 Horas e no Saque e Pague

Cartões: débito/crédito sem anuidade

Atendimento: aplicativo, chat no site, telefone e redes sociais

Abertura da conta: via aplicativo

4. BANCO ORIGINAL

Conta: Pessoa Única / Original Empresas Básico

Manutenção: R$ 19,90 por mês

TED/DOC: 5 gratuitos por mês (depois R$ 8,90por transação)

Boleto: não tem

Saque: saques gratuitos e ilimitados

Cartões: débito/crédito com anuidade gratuita no 1º ano (depois, R$ 16 ao mês; ou grátis para gastos mensais acima de R$ 1.500)

Atendimento: site, WhatsApp, Messenger e central de atendimento

Abertura da conta: via aplicativo

5. BS2

Conta: PJ do BS2 Empresas

Manutenção: gratuita

TED/DOC: R$3,50

Boleto: R$ 2,47 por transação

Saque: 2 gratuitos no Banco 24 Horas (R$5,90 a partir do terceiro)

Cartões: débito e virtual isento anuidade

Atendimento: aplicativo, site e telefone

Abertura da conta: via site ou app

6. C6 BANK

Conta: C6 MEI

Manutenção: gratuita

TED/DOC: até 100 gratuitos por mês; depois R$ 4 por transação

Boleto: não possui

Saque: sem cobrança (ilimitado)

Cartões: débito/crédito isentos de anuidade (maquininha C6Pay com adesão zero para faturamentos a partir de R$ 3.500/mês)

Atendimento: aplicativo, chat, e-mail e telefone

Abertura da conta: via aplicativo

7. CORA

Manutenção: gratuita

TED/DOC: gratuito

Boleto: gratuito

Saque: R$ 6,50 (em ATMs 24h e em locais credenciados Visa)

Cartões: débito (Visa), não possui anuidade

Atendimento: aplicativo, WhatsApp, e-mail e telefone

Abertura da conta: via aplicativo

8. ITAÚ

Conta: Conta Certa 4

Manutenção: R$ 86 por mês (R$ 25, se o cliente usar a maquininha Rede; ou gratuito a depender do faturamento)

TED/DOC: gratuito na mesma titularidade (taxa variável com titularidade diferente)

Boleto: não tem preço fixo; desconto progressivo limitado a 3 boletos por mês

Saque: 30 gratuitos nos caixa eletrônico Itaú

Cartões: débito sem anuidade / crédito anuidade variável (gratuita com gastos a partir R$ 1.500 por mês)

Atendimento: App (celular e computador), telefone e agência

Abertura da conta: pelo site e via agência

9. NEON

Conta: MEI Fácil

Manutenção: gratuita

TED/DOC: gratuito

Boleto: gratuito

Saque: um saque gratuito por mês (depois, R$ 6,90 por saque no Banco 24 Horas)

Cartões: cartão virtual de débito isento de anuidade

Atendimento: aplicativo

Abertura da conta: via aplicativo

10. NUBANK

Conta: PJ Nubank

Manutenção: gratuita

TED/DOC: gratuitos e ilimitados para qualquer banco (o PIX para pessoa jurídica também será gratuito)

Boleto: boleto de depósito gratuito; boletos de cobrança em fase de testes para valores das tarifas

Saque: R$ 6,50 por transação em caixas eletrônicos Banco 24horas ou Saque e Pague

Cartões: débito sem tarifas

Atendimento: chat no aplicativo, e-mail e telefone (todos 24h)

Abertura da conta: para empreendedores sócios únicos (MEI, EI e Eireli) e outros que tenham conta pessoal do Nubank 11. SANTANDER

Conta: MEI Santander

Manutenção: 3 meses de isenção, depois R$ 29 por mês (50% de redução no pacote para faturamentos acima de R$ 3 mil/mês na maquininha Superget)

TED/DOC: 3 meses de transferências sem custo (depois, um TED/DOC grátis por mês)

Boleto: 3 meses a R$ 1,99/cada (depois, R$ 3,50 por transação)

Saque: R$ 2,50 por transação

Cartões: débito ou crédito e anuidade de que varia conforme os gastos, podendo chegar em descontos de até 100%

Atendimento: telefone, e-mail e agência

Abertura da conta: 100% online

12. STONE

Conta: Pessoa Jurídica

Manutenção: gratuita

TED/DOC: 20 TEDs gratuitos por mês, TEDs agendadas gratuitas, TEDs entre contas Stone gratuitas (ou R$ 2 para TEDs no mesmo dia)

Boleto: 5 boletos grátis por mês (depois, R$ 2 por boletos pagos; boletos não pagos grátis)

Saque: R$ 6,50 por saque no Banco24H

Cartões: cartão pré-pago gratuito

Atendimento: por telefone

Abertura da conta: via aplicativo

* Estagiária sob a supervisão da editora do Estadão PME, Ana Paula Boni