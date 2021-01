7 em cada 10 micro e pequenas empresas usam a internet para sobreviver à pandemia

Depois do crédito, a segunda maior demanda dos micro e pequenos empresários para sobreviver à pandemia do novo coronavírus foi a digitalização dos negócios. Com as portas fechadas, a internet se tornou ferramenta fundamental para continuar gerando algum tipo de receita. O que começou como medida de emergência em março de 2020, caminha para ser o pontapé definitivo no processo de transformação digital das micro e pequenas empresas.

De acordo com a 9ª edição da pesquisa “O Impacto da Pandemia de Coronavírus”, elaborada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), sete em cada dez micro e pequenos negócios já atuam nas redes sociais, aplicativos ou outras plataformas (marketplaces e e-commerces) para impulsionar as vendas. Em maio de 2020, 59% dos negócios tinham canais digitais de venda.

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 24 de novembro de 2020 com 6.138 empreendedores de todos os Estados. Alguns segmentos apresentaram alta significativa no número de negócios que digitalizaram as vendas, como energia (37%), beleza (27%), educação e construção civil (ambos com 20% de aumento).

Para 84% dos empreendedores, a principal ferramenta utilizada no processo de digitalização foi o WhatsApp. Cerca de 90% das empresas que exercem atividades nos segmentos de artesanato, beleza e moda usaram o aplicativo como ferramenta para vender online. Instagram e Facebook também são plataformas fortemente utilizadas, com 54% e 51% das preferências dos entrevistados.

Ponto de destaque do estudo é que apenas 23% dos negócios escolhem vender por meio de e-commerce próprio. Segundo o Sebrae, custos de manutenção e confiança na ferramenta podem ser as causas do baixo índice.

Sobre a digitalização da gestão do negócio, a pesquisa mostra que 55% das micro e pequenas empresas utilizam algum tipo de ferramenta. Já na amostra de MEIs, o porcentual cai para 25%. O mesmo se repete no uso de ferramentas digitais para a gestão de clientes (CRM): 25% dos donos de micro e pequenas empresas as utilizam e apenas 12% dos microempreendedores individuais fazem uso dessas ferramentas.