20 cursos do Sebrae para melhorar a gestão do negócio na pandemia

Com a pandemia do novo coronavírus ainda em curso, sem dar sinais de melhora, o pequeno empreendedor se vê constantemente diante de desafios. Se a educação continuada já é o caminho para manter os negócios de pé, essa premissa faz-se ainda mais importante neste momento para dar conta dos imprevistos e das novas demandas que surgem pela mudança de comportamento do consumidor.

A fim de incentivar a busca constante por conhecimento, o Sebrae divulga com frequência cursos online e gratuitos que podem ajudar o donos de negócio a dar um 'up' no empreendimento. Do outro lado, há interesse. A instituição bateu o recorde de 2,5 milhões de matrículas em seus cursos a distância em 2020 - sendo que uma mesma pessoa pode se matricular em mais de um.

O serviço de apoio às micro e pequenas empresas oferece mais de 140 opções de capacitação no universo do empreendedorismo, todas gratuitas, que vão desde educação financeira, marketing e inovação até estratégias para vender mais e atender melhor os clientes.

"Nossos cursos são criados em cima das principais necessidades dos empreendedores, estejam eles em fase de ideação, maturação ou execução do negócio. As capacitações são verdadeiras respostas aos anseios dessas pessoas. Exemplo disso são os cursos criados para serem feitos pelo Whatsapp. No momento que o Sebrae notou que a ferramenta era um dos aplicativos mais usados pelos donos de micro e pequenos negócios, rapidamente, criamos essa solução que é um sucesso", comenta Rodrigo Estrela, analista de soluções do Sebrae.

Na lista abaixo, confira 20 cursos de capacitação que podem ajudar tanto o empreendedor como quem gostaria de começar a empreender.

Cursos para empreendedores

Cursos para quem quer começar a empreender

