Você sabe o que é pitch de vendas? Saiba como fazer em sua empresa

Por Samuel Aguiar de Castro e Souza, consultor de negócios do Sebrae-SP

O pitch de vendas é o discurso que o empreendedor apresenta para convencer o seu potencial cliente a comprar seu produto. O ideal é que ele seja o mais rápido possível, sem perder o impacto.

Por esse motivo, também o chamamos de “pitch de elevador”, pois ele deve ser tão relevante, impactante e conciso que o vendedor seria capaz de explicar seu produto e a relevância dele no tempo de uma viagem de elevador. Ou seja: convencer o ouvinte já nos primeiros segundos de sua fala!

Portanto, para construir a sua apresentação ou pitch, separamos duas dicas importantíssimas, para que você possa se lembrar ao definir o seu roteiro de fala.

Sem enrolação: seja rápido e objetivo

Tempo é dinheiro! E no mundo dos negócios ninguém gosta de desperdiçar qualquer minuto em ações que poderiam ser resolvidas em um tempo menor. Em um curto espaço de tempo, você deve esclarecer aos clientes e demais pessoas que estarão vendo sua apresentação sobre os problemas que eles estão enfrentando e suas consequências.

Pode parecer estranho, mas muitas vezes as pessoas não fazem ideia de todas as suas dores e muito menos do prejuízo de adiar a solução (que, no caso, poderá vir da sua apresentação: pense no seu negócio como um analgésico para a dor do cliente)!

Outra informação importante é mostrar o plano de como seu produto pode ajudá-lo, sempre desenvolvendo um cenário positivo para deixar claro como será a melhoria após a compra da solução.

Seja admirável: sempre demonstre confiança no potencial do seu produto

Quando estiver falando sobre sua empresa, produto ou serviço, você deve brilhar! Os seus olhos devem passar confiança e alegria. Fale de seu produto ou serviço com paixão, com a certeza de que ele ajuda as pessoas e, assim, despertará nos ouvintes a vontade de conhecer cada vez mais sobre sua solução.

O momento da proposta comercial não é hora para timidez: vá com tudo e não tenha medo, inspire as pessoas que estão ouvindo, faça com que queiram te conhecer mais, solicitar propostas, estreitar o relacionamento, estabelecer parcerias e comprar sua solução.

Para te ajudar um pouco mais, criamos um modelo fictício, baseado no que fazemos no Sebrae, para que possa se inspirar na elaboração do seu pitch.

Estrutura do pitch

Por quê (fale sobre as dores que os clientes ou consumidores sentem no seu cotidiano)?

que os clientes ou consumidores sentem no seu cotidiano)? Quem (se apresente , diga ao mundo quem é você e sua empresa)?

, diga ao mundo quem é você e sua empresa)? O quê (fale da sua solução , e deixe claro qual produto ou serviço oferece)?

, e deixe claro qual produto ou serviço oferece)? Como (como os clientes podem te encontrar, criar relacionamento e comprar da sua empresa)?

Exemplo:

“Olá! Você sabia que 60% das empresas fecham nos 5 primeiros anos de vida, sendo que quase metade delas vai a falência logo no primeiro ano? Sabia também que a ausência de um bom modelo de negócio e a falta de planejamento estão entre os principais motivos para a falta de sustentabilidade dos negócios?

Bom, muito prazer, eu me chamo ‘fulano’, sou consultor de gestão no Sebrae, uma empresa especializada em gestão, com consultorias e capacitações para o empreendedor das micro e pequenas empresas de todos os setores e segmentos.

Através dos nossos cursos e consultorias levamos novos conhecimentos e habilidades para que você, empresário, possa conquistar maiores e melhores resultados, tendo mais domínio e possibilidade de lucro em suas operações.

Você encontra o nosso atendimento de maneira presencial em nossos escritórios regionais e postos de atendimento, além das nossas redes sociais no atendimento remoto. É só procurar por ‘Sebrae SP’ no Facebook, Instagram ou LinkedIn, mas também pode nos ligar por meio do telefone 0800 570 0800.

Sabe de uma coisa, para gerenciar bem uma empresa e buscar superar os desafios do mercado não tem segredo, tem Sebrae! Muito obrigado.”

É isso, estude, se prepare, conheça bem os produtos e serviços e tenha na ponta da língua as características, os benefícios e as soluções que eles geram para as dores e tarefas dos seus clientes e consumidores.

