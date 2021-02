Startup cria ponte entre governo e cidadão para melhorar gestão pública

De um game que ajuda os brasileiros a testar os conhecimentos em questões como democracia, divisão de poderes e sistema eleitoral a uma parceria com o ONU-Habitat (Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos) para diagnosticar os avanços do País nas metas de desenvolvimento sustentável, o Colab tem se destacado entre os negócios de impacto social mais relevantes dentro da temática de engajamento cívico.

A govtech, fundada em 2013 por Gustavo Maia e Paulo Pandolfi, tem desenvolvido maneiras inovadoras para dar mais voz e repertório ao cidadão e permitir ao governo que pratique uma gestão mais compartilhada, próxima e eficiente.

Presente em mais de 100 prefeituras do Brasil, a plataforma Colab conecta o cidadão ao governo. Essa ponte estabelece um diálogo com o poder público para que ele pratique uma gestão mais conectada com as demandas da população. O trabalho realizado pela startup permite que os anseios populares sejam levados às prefeituras pelo sistema. Os gestores, por sua vez, baseiam-se nas propostas e nos pedidos dos cidadãos para conduzir a administração pública.

Hoje, mais de 300 mil brasileiros acessam a solução da govtech – que tem recebido prêmios nacionais e internacionais pela inovação na gestão pública. Foi eleito, inclusive, o melhor aplicativo do mundo pela New Cities Foundation.

A Jornada do Cidadão, jogo de educação política, é uma das inovações trazidas pelo Colab para incentivar o engajamento e a participação dos brasileiros. O aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente em versões para iOS e Android, tem o objetivo de gerar engajamento a partir da educação política via game, uma forma divertida e lúdica de aprender.

Essa iniciativa dos empreendedores do Colab mostra o quão possível é ensinar e aprender sobre política de uma maneira descomplicada e leve. Além disso, incentiva a formação de uma nova cultura de participação popular e engajamento cívico.

* Maure Pessanha é empreendedora e diretora-executiva da Artemisia, organização pioneira no fomento e na disseminação de negócios de impacto social no Brasil.

