Conheça as nove funções do fluxo de caixa na microempresa

Por Gerson Crociati, consultor do Sebrae-SP

O fluxo de caixa é uma ferramenta de gerenciamento e planejamento para as empresas em termos de entradas de caixa (recebimentos), saídas de caixa (pagamentos) e o saldo de caixa. Ele permite uma visão antecipada do futuro financeiro da organização de tal forma a permitir que o empresário possa tomar ações corretivas e preventivas ou ainda tomar decisões para um melhor aproveitamento dos valores que estão ociosos em termos de caixa, ou seja, as chamadas sobras de caixa.

Na realidade, a finalidade principal do fluxo de caixa é projetar informações, porém devemos entender que esta ferramenta também pode ser utilizada para registro e controle financeiro.

As nove principais funções de um fluxo de caixa são:

Controlar os recursos financeiros que estão alocados ao capital de giro da empresa Estudar e avaliar a viabilidade financeira de um projeto de investimento Calcular e identificar o volume de recursos financeiros que serão necessários para o financiamento das atividades da empresa Conseguir a confiança dos credores quando estes forem procurados antecipadamente, na situação onde já se sabe que uma determinada obrigação financeira não poderá ser cumprida no vencimento Controlar, a partir do planejamento executado, os eventuais desvios que forem identificados Realizar a previsão dos possíveis montantes de recursos financeiros que estarão disponíveis para aplicações Planejar e controlar as entradas e saídas de caixa em um determinado período de tempo, diariamente, semanalmente, mensalmente Registrar as origens das entradas e o destino das saídas dos recursos financeiros, com o objetivo de possibilitar o controle financeiro da organização Avaliar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira

Basicamente, a ferramenta fluxo de caixa pode ser dividida em dois tipos:

Fluxo de caixa projetado ou previsto

Fluxo de caixa realizado

No fluxo de caixa projetado ou previsto, devemos registrar as informações (valores financeiros) ainda não realizadas, ou seja, aqui estamos tratando do planejamento financeiro da empresa; assim podemos afirmar que neste caso trata-se de uma ferramenta de gestão estratégica, mostrando as entradas e saídas de caixa projetadas.

Por outro lado, o fluxo de caixa realizado registrará as informações (valores financeiros) que já ocorreram na empresa, ou seja, aqui é uma ferramenta de gestão operacional, mostrando as entradas e saídas de caixa já realizadas.

Para podermos obter informações de tal forma a termos um fluxo de caixa realizado e que este seja confiável para a empresa, precisamos ter disciplina e organização em mantermos historicamente os seguintes controles:

Registro do movimento diário do caixa Registro dos valores a pagar Registro dos valores a receber Registro da conciliação das contas correntes bancárias Registro das despesas fixas a pagar Registro do controle dos estoques Registro das vendas diárias realizadas e suas respectivas datas de recebimento

De outra forma, no fluxo de caixa projetado ou previsto, é necessário que tenhamos o conhecimento do histórico das entradas e saídas de caixa da empresa, além do comportamento das compras e vendas ao longo do ano, inclusive identificando os dias ou as semanas em que irão ocorrer os chamados “picos de venda”; também é importante que o empresário fique atento às datas comemorativas do ano.

A gestão do fluxo de caixa de uma empresa sofre influência da gestão dos estoques, da gestão dos valores a receber e da gestão dos valores a pagar e em função disso o empresário precisa conhecer o ciclo econômico, dado pelo prazo médio de estocagem, bem como o ciclo financeiro, dado pela diferença em número de dias entre o prazo médio de pagamento dos valores a pagar e o prazo médio de recebimento das vendas realizadas.

Assim, podemos afirmar que o fluxo de caixa é uma ferramenta gerencial fundamental para as empresas, de qualquer porte ou mesmo de qualquer setor de atividade, que possibilita a minimização dos riscos empresariais e maximiza a eficiência dos recursos financeiros da empresa.

