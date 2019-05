Google testa ferramenta para sugerir texto de anúncio a empreendedor

Para aprimorar a performance da publicidade do empreendedor em buscas no Google, a gigante de tecnologia testa nos Estados Unidos uma nova ferramenta para facilitar a redação do texto dos anúncios, que deve chegar ao Brasil nos próximos meses.

Baseado em machine learning, em que a tecnologia aprende com o próprio banco de dados, a ferramenta “sugestão de anúncio” vai oferecer, como o nome diz, uma sugestão do texto que mais se encaixa no que o empreendedor quer vender - produto ou serviço.

Depois de preencher dados sobre o seu negócio (segmento de atuação, localização etc.), o vendedor vai receber ideias de texto que rendam buscas mais eficientes para o produto chegar mais facilmente a quem o procura. A ideia é atingir os micro e pequenos empreendedores, que justamente não têm equipe para redação de anúncio.

“O empreendedor tem de fazer tanta coisa, marketing, vendas, contabilidade. Ele não tem tempo para o processo criativo do texto. A gente vai trazer essas sugestões para que ele possa rapidamente customizá-lo”, explica Claudia Tozetto, gerente de comunicação do Google Brasil.

A sugestão do conteúdo - aquele texto que aparece em duas linhas nos links patrocinados - faz parte do escopo da seção Campanhas Inteligentes, criada no ano passado dentro do Google Ads para melhorar a distribuição de anúncios em buscas do usuário, mostrando a publicidade para as pessoas que são relevantes para aquele negócio e aprimorando o “match” entre vendedor e cliente.

Segundo o Google, as Campanhas inteligentes oferecem um tráfego de consumidores 80% mais relevante para o empreendedor em relação às campanhas tradicionais do Google Ads no Brasil.

A ideia da sugestão de anúncio do Google é também fazer com que o anunciante possa ter três textos ou mais para cada item à venda, já que, explica Claudia, o vendedor consegue incrementar de 5% a 15% a quantidade de cliques que recebe em seu produto quando oferece a partir de três textos com termos diferentes para o mesmo item.

“Você pode ter até quantas opções de texto quiser (para cada produto), mas já existe uma dificuldade grande para fazer o primeiro. Esse novo recurso vem para resolver esse problema da ideia do que escrever. E tendo mais de uma opção de texto, tem mais resultado de clique, aumentando as vendas.”

Além da sugestão de anúncio, outra ferramenta que já foi testada pelo Google e está implementada lá fora desde o segundo semestre de 2018 é o “image picker”. A ferramenta, ainda sem previsão para chegar ao Brasil, ajuda o empreendedor a escolher as combinações de texto e imagem para obter melhores resultados na rede de display (banners que aparecem em qualquer site que o usuário navega, trazendo anúncios de pesquisas que ele fez no Google).