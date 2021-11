Veja as vantagens de transformar um produto em indicação geográfica

Queijo da Serra da Canastra, café do Cerrado Mineiro, rendas de Divina Pastora, em Sergipe. Regiões reconhecidas como polo de produção de determinado produto ou prestação de um serviço são classificadas como indicação geográfica (IG). Nelas, as condições de clima, solo, altitude e a cultura das pessoas influenciam as características do que é desenvolvido ali. Ter sua empresa ligada a uma IG pode contribuir para melhorar o negócio e os produtos.

A analista de inovação do Sebrae Hulda Giesbrecht explica em vídeo o que é a indicação geográfica e como obter o registro de uma alguma região - os pedidos são analisados e concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Hulda fala também sobre o uso do selo correspondente à área e as vantagens de ter o negócio associado a ela.

Leia Também 4 dicas do Sebrae sobre marketing digital em tempos de redes sociais

Segundo ela, um produto protegido pela indicação geográfica que usa o selo adequado se torna diferenciado no mercado, ganha reputação e tem valor agregado que pode estar na forma do aumento de preço.

A especialista destaca, ainda, a ampliação do fluxo turístico como um benefício aos negócios da região, que ficam em destaque pela natural curiosidade do público ao visitar essas áreas.

Veja no vídeo abaixo:

Dicas sobre carreira e empreendedorismo

