Vale do Dendê abre inscrições para segunda turma de programa de aceleração

A aceleradora Vale do Dendê lançará nesta sexta feira, 30, a segunda edição do seu programa de aceleração em economia criativa, cujas inscrições vão até 9 de setembro. Para esta edição, patrocinada pelo Itaú Social, FIIMP e Finance For Good, serão selecionadas cinco startups de economia criativa e tecnologia (com o desenvolvimento de aplicativos, games e outras plataformas) que já tenham relevância no mercado e estejam em fase de crescimento.

LEIA TAMBÉM > Aplicativos de carona veem crescer número de usuários

Cada uma das selecionadas receberá um aporte de R$ 10 mil e todas serão colocadas em uma plataforma de crowdfunding para que tenham a chance de multiplicar essa verba. Além do dinheiro, o programa conta com consultorias e mentorias durante três meses, com encontros presenciais na sede do Vale do Dendê (Av. Vale do Tororó, Estação da Lapa - Loja 44).]

Aberto para empresas de todo o Brasil, para participar, o critério básico é que a empresa seja comandada por jovens, mulheres, tenha um perfil de diversidade entre os sócios e que pelo menos um integrante do empreendimento tenha disponibilidade para se hospedar em Salvador (BA) durante a aceleração. Inscrições no site da aceleradora.