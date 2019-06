Um panorama do setor de franquias

O segmento de franquias tem se mantido firme, apesar da crise econômica por que passa o Brasil. Dados da Associação Brasileira de Franchinsing (ABF) reforçam isso. O faturamento do setor em 2018 cresceu dentro da estimativa feita pela entidade, fechando o ano com alta nominal de 7,1% em relação ao ano anterior. A receita total do mercado de franquias saltou de R$ 163,319 bilhões para R$ 174,843 bilhões no período.

No primeiro trimestre deste ano, o mercado de franquias teve crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado.

“O crescimento do setor reflete também os ajustes realizados pelas redes nos últimos três anos, principalmente a busca por mais eficiência, o desenvolvimento de modelos de negócio mais enxutos e a diversificação de canais de venda, linha de produtos e consumidores”, explica André Friedheim, presidente da ABF.

Neste especial, você acompanha as tendências do mercado de franquias, qual setor tem se destacado e descobre quais os cuidados é preciso tomar antes de entrar neste mercado e dicas de especialistas para fugir de armadilhas.

A 28ª edição da ABF Franchising Expo acontece desde quarta e vai até sábado, no Expo Center Norte, Pavilhões Branco e Azul, em São Paulo. Ela reúne expositores dos mais variados setores de franquia e oferece ao público a oportunidade de conhecer um pouco mais esse modelo de negócio. Mais uma opção para se informar e ter um pouco mais de conhecimento sobre o segmento.