Aplicativo de Transporte: PMEs querem mais agilidade

Aplicativos de transporte como Easy, Uber e 99 revolucionaram o setor, barateando o custo do serviço tanto para o cidadão quanto para as empresas. Entre as PMEs, a maior vantagem foi poder centralizar e controlar os gastos de maneira simplificada, a partir dos próprios aplicativos, serviços oferecidos pelos principais nomes do setor, como Easy, Uber e 99, que ficaram, respectivamente, com o primeiro, segundo e terceiro lugares no índice de satisfação de 2019. E, como todos oferecem praticamente os mesmos recursos, os empreendores passaram a valorizar mais a agilidade de atendimento e a resolução de problemas. Neste ano, esse critério foi apontado como o mais importante por56% dos entrevistados (em 2018 ele foi mencionado por 35% dos consultados). Para satisfazer esse cliente, as melhorias estão sendo feitas nos sistemas, para que encontrem motoristas com rapidez e deixem os empresários esperando menos. Descontos e atendimento completam o pacote para o setor.e passageiro em pouco tempo.

Easy reduz preços das corridas

Líder da categoria pela primeira vez, com 71 pontos no índice de satisfação, a Easy deve investir US$ 20 milhões nos próximos cinco anos em tecnologia para desenvolver seu aplicativo. Fundada no Rio de Janeiro, a Easy foi integrada recentemente à espanhola Cabify e, juntas, expandiram suas operações para mais de 39 cidades brasileiras por meio da categoria Easy Taxi. Para os próximos anos, ambas prometem novidades envolvendo mais funcionalidade e melhorias no aplicativo.

Atualmente, a Easy tem serviços exclusivos aos clientes corporativos, como a possibilidade de controlar seus limites de orçamento por meio do aplicativo, o que proporciona uma economia significativa, afirma Eric Romano, diretor de B2B da companhia. “Algumas empresas afirmam que já conseguiram reduzir os custos em 30% depois de nos contratarem”, conta Romano. Ainda em relação aos preços, o diretor afirma que a plataforma anunciou reduções de mais de 20% em seus valores.

“Outro ponto importante é que a Easy passa a operar como uma empresa Carbono Neutro e vamos compensar toda a emissão de CO² gerada em nossa operação”, diz.

Uber atende 22 milhões de pessoas

A Uber, que no ano passado alcançou 80 pontos e foi a primeira colocada no índice de satisfação, teve queda de 26% no seu desempenho e passou para o segundo lugar em 2019, com 59 pontos. Para recuperar a imagem, a companhia vai aumentar seus esforcos junto ao atendimento.

Segundo Philip Chaves, diretor da Uber para Empresas, a plataforma, que só no Brasil atende a 22 milhões de usuários, vem desenvolvendo recursos para ao setor corporativo. “Oferecemos às empresas clientes um gerente de contas com atendimento e suporte exclusivo. Isso permite que qualquer necessidade ou alteração, por exemplo, possa ser feita de maneira rápida e simples e acessível”, afirma.

Terceira colocada da categoria, com 52 pontos, a 99 tem investido em agilidade. “Trouxemos uma nova versão da plataforma de gestão online, mais intuitiva e com novos modelos de relatório gerenciais, além de funcionalidades como o embarque rápido”, afirma Frederico de Miranda, líder de B2B da 99.

“Também facilitamos o cadastro de novas PMEs, que podem realizar uma corrida duas horas depois do processo ser concluído”, diz Miranda.