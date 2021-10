TikTok lança recursos para impulsionar pequenas e médias empresas

Depois de lançar um marketplace que conecta melhor marcas a influenciadores e criadores de conteúdo, o TikTok anunciou nesta quarta-feira, 20, ferramentas que vão contribuir para ampliar a presença de pequenas e médias empresas na rede social. Já faz um tempo que a plataforma deixou de ser apenas um espaço de dancinhas e desafios para se tornar um novo canal de divulgação, venda e crescimento dos negócios.

O novo TikTok Ads Manager é uma extensão do TikTok For Business e se apresenta como uma plataforma de autoatendimento em que os empreendedores podem criar e publicar anúncios e campanhas, com ferramentas criativas, orçamento flexível e segmentação de público. Isso vai permitir, por exemplo, que as PMEs ajustem os gastos com anúncios a qualquer momento.

A rede social também vai introduzir contas comerciais com ferramentas adicionais personalizadas às necessidades dos empreendedores, que poderão executar anúncios de forma mais simples e eficiente.

"Vemos o impacto positivo que a criatividade e as histórias das marcas trazem para a comunidade TikTok e para a experiência na plataforma. Ficamos felizes em saber que o TikTok tem se mostrado uma peça importante na estratégia de marketing das marcas, pela sua eficiência e resultado de alcance global", diz Gabriela Comazzetto, head de soluções globais para negócios do TikTok na América Latina.

As iniciativas do TikTok para empreendedores seguem exemplos já conhecidos, como do Facebook e Instagram, que também contam com recursos de vendas e anúncios. O investimento amplia as possibilidades para os donos de negócios, que precisam pensar e executar novas estratégias para atingir o público, oferecer conteúdo de qualidade, torná-lo cliente e fidelizá-lo.

Uso do TikTok por empreendedores

A designer Andressa Herrera passou a usar o TikTok para divulgar os produtos de sua loja online, que vende camisetas, canecas e acessórios com estampas originais. De forma orgânica, ela viu o faturamento crescer 360% em pouco menos de um ano e, atualmente, 70% dos pedidos vêm da rede social, que neste ano atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos por mês no mundo.

Outras empresas que já utilizavam a rede social organicamente puderam testar a plataforma TikTok Ads Manager e, segundo o app, tiveram resultados expressivos na receita. A marca Barba de Respeito, de São Paulo, viu o número de seguidores crescer de 21 mil para 108 mil em cinco meses de campanha. Já o retorno financeiro foi quatro vezes maior do que o investido em mídia.

