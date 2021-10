TikTok anuncia marketplace e outras funcionalidades para empreendedores

O TikTok anunciou novas ferramentas e funcionalidades que prometem trazer praticidade ao trabalho de empreendedores e criadores de conteúdo, além de melhorar a experiência de compra na plataforma e aumentar vendas. Algumas das soluções foram apresentadas no TikTok World, primeiro evento global realizado na última terça-feira, 27.

O aplicativo chinês alcançou a marca de 1 bilhão de usuários ativos por mês no mundo neste ano, um crescimento de 45% desde julho de 2020. No Brasil, a rede social se popularizou impulsionada pela pandemia e se tornou um celeiro para empreendedores e autônomos conquistarem novos clientes e se destacarem no ambiente digital.

Leia Também TikTok vai além de dancinhas e faz pequenas empresas explodirem em pedidos

Nas próximas semanas, será lançado no Brasil o TikTok Creator Marketplace (TTCM), um portal de autoatendimento que vai ajudar as marcas a encontrar criadores que melhor se alinham aos seus interesses. O portal reunirá mais de 35 mil criadores de 20 países e regiões, que poderão receber convites para ações publicitárias, e fornecerá insights de dados detalhados. Será possível filtrar usuários com base no tipo de conteúdo postado, localização e visualizações médias.

Dentro do TikTok Creator Marketplace, a ferramenta Open Application Campaigns, que ficará disponível em breve, permitirá que as marcas mostrem detalhes de suas campanhas para que os criadores possam se inscrever proativamente. Atualmente, o aplicativo já conta com o Branded Content Toggle, que faz com que os ‘tiktokers’ divulguem conteúdo publicitário e identifiquem a empresa ou o produto citado.

Entre as novas soluções de comércio anunciadas, e ainda sem data de lançamento, está o TikTok Shopping, um conjunto de ferramentas de publicidade para melhorar a experiência de compra e impulsionar vendas.

Especialistas ouvidos pelo Estadão destacam que negócio de qualquer porte ou segmento pode se beneficiar com o TikTok. “Vai do olhar do empreendedor em como aproveitar as ferramentas e adequá-las”, explica Ivan Tonet, analista de competitividade do Sebrae.

Para Babi Tonhela, diretora de produtos da escola Ecommerce na Prática, a variedade de quem está no TikTok é grande e representa uma vantagem. “Há pessoas de todas as gerações. Tem campo para prestadores de serviços, lojas online e físicas, inclusive para profissionais autônomos.”

Veja 10 dicas para viralizar o seu negócio no TikTok

1. Use e abuse da plataforma

Não adianta querer vender online se não consumir online. É fundamental usar bastante o TikTok, porque sempre há atualizações e novidades em termos de funcionalidades, recursos, filtros e desafios. É importante estar atento e conectado, gerando conteúdo. Aprender a utilizar todas as ferramentas é uma das formas de alcançar o público-alvo, fidelizando-o como seguidor e possível comprador.

2. Crie conteúdos que gerem conexão

É preciso entender primeiro o posicionamento da sua marca e para onde você quer levá-la dentro da rede social. Depois, escolha a ‘persona’ que vai aparecer, que pode ser o próprio empreendedor. Colaboradores também podem aparecer nos vídeos. Daí, além da conexão do cliente com as pessoas do negócio, gere conexão com os conteúdos, como avaliações de produtos e serviços, conteúdo educativo sobre o nicho de atuação ou produto que se vende, modo de uso e demonstrações.

3. Acompanhe as tendências do momento

O TikTok está cheio de usuários fazendo vídeos a partir de ideias semelhantes, que são tendência no momento, como por exemplo uma coreografia da mesma música. Para fazer parte da brincadeira, fique de olho nas tendências que combinam com a sua marca. Uma dica é a ferramenta Tokboard, que mostra quais são as músicas mais em alta. Você pode utilizá-las no seu conteúdo, aumentando as chances de compartilhamento e viralização.

4. Faça parceria com influenciadores

Criar parcerias com influenciadores e criadores de conteúdo alinhados à sua marca no TikTok pode gerar resultados positivos para o seu perfil e para o negócio. Publicações com influenciadores geram proximidade com o usuário, pois esse tipo de conteúdo se afasta um pouco da ideia de anúncio.

5. Surfe na onda dos desafios de hashtag

Imagine várias pessoas topando o seu desafio e usando a sua hashtag. Nessa estratégia, os usuários da rede criam vídeos dentro de um determinado tema e adicionam a mesma hashtag à ele. Funciona especialmente bem quando apresentam uma ideia divertida. Contudo, criar um desafio exige muito conhecimento da plataforma. Para pequenos empreendedores, é interessante surfar na onda dos que já estão rolando.

6. Atenção aos primeiros segundos do vídeo

O TikTok distribui conteúdos de forma mais intensa do que outras redes. Segundo Ivan Tonet, do Sebrae, funciona como uma onda, que vai se movimentar de acordo com a interação dos primeiros a visualizarem seu vídeo. Por isso, aposte alto nos três primeiros segundos do vídeo. A comunicação é feita em geral de trás para a frente: mostra-se o resultado, para depois falar do processo. Cortes, música e cores ajudam a prender a atenção.

7. Invista em uma loja online

Se está começando um negócio no TikTok, o ideal é buscar um canal de vendas em marketplaces, que podem ajudar a vender mais rapidamente. A partir do momento em que se tem uma audiência relevante e muitas vendas, porém, é importante lançar sua própria loja virtual, já que os marketplaces cobram comissão.

8. Tenha mais de um canal com seu público

É importante não ficar refém de apenas uma rede social. Se o algoritmo sofrer alterações, eventualmente podem surgir problemas como perda de alcance e vendas. Por isso, é importante ter mais de um canal de comunicação e de venda com seu público, além das redes sociais. O cruzamento de audiência ajuda a manter os perfis sempre com engajamento.

9. Invista em anúncios

A visibilidade gratuita que as redes sociais oferecem já justifica a entrada de empreendedores, pois é possível crescer organicamente, mas a utilização de anúncios permite encontrar o público certo do seu negócio a partir de segmentações e crescer ainda mais rapidamente.

10. Faça testes em períodos mais longos

Produzir conteúdo não é uma tarefa simples, então há quem desista logo no começo. No entanto, marcas precisam apostar em um prazo mais longo para testar estratégias e ir adaptando à determinada audiência. Para isso, é importante ter um planejamento em qualquer rede social. Consistência e constância são fundamentais para produtores de conteúdo.

Quer debater assuntos de Carreira e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo. Se quiser apenas receber notícias, participe da nossa lista de distribuição por esse link ou digite @canalsuacarreira na barra de pesquisa.