Sustentabilidade dá o tom na feira de cerveja Brasil Brau em São Paulo

Ao longo de seus mais de 30 anos de existência, a feira bienal Brasil Brau não foi realizada em 2021 devido à pandemia, mas volta aos eventos presenciais no fim deste mês, de 30 de maio a 1º de junho, em São Paulo. Em sua 16ª edição, a Brasil Brau 2022 vai reunir 118 marcas expositoras e espera receber 6.500 visitantes, no São Paulo Expo, para discutir o futuro do mercado da cerveja com grandes e pequenas empresas, desde fornecedores de insumos da indústria a microempreendedores.

Entre os fornecedores que participarão da feira e seguirão a temática estão a Memo, que lançará uma linha de chopeiras ecológicas, e a Carbokeg, que vai lançar sua primeira linha de produtos de refrigeração que não usam energia elétrica e utilizam gelo seco para realizar o resfriamento, num sistema patenteado.

No caso da Agrária, maior maltaria da América Latina e que passou a ser signatária do Pacto Global da ONU, será apresentado na Brasil Brau o novo malte feito com trigo nacional, com ciclo que observa a sustentabilidade desde o plantio até a logística.

A feira de negócios, que é voltada ao mercado B2B (business to business), reúne outras marcas que produzem insumos, produtos, tecnologias e serviços para as cervejarias, das gigantes às pequenas.

Em paralelo ao pavilhão de estandes da feira, ocorrerá também o Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia Cervejeira, com palestras. Pela primeira vez, o congresso terá a curadoria de temáticas feita pelo Instituto da Cerveja Brasil (ICB), escola de capacitação cervejeira.

Em consonância com os tempos atuais e com as discussões empresariais que miram questões ambientais, no guarda-chuva do ESG, as palestras também vão falar de sustentabilidade. No dia 1º de junho, às 9h, por exemplo, a palestra será “A Cervejaria do Futuro – Como Otimizar recursos para minimizar o impacto no meio ambiente”.

Entre outros palestrantes confirmados, estão nomes como Luiza Tolosa, fundadora da cervejaria Dádiva, e Kathia Zanatta, diretora e professora do Instituto da Cerveja Brasil.

Além da feira com estandes e do congresso, a Brasil Brau também abrigará o Brewer Lounge, um espaço que combinará exposição de conteúdo com ensino de técnica e degustação de cervejas. Uma das apresentações, por exemplo, falará de bebidas zero álcool, uma tendência mundial (dia 30, às 14h).

Brasil Brau 2022

16ª Feira Internacional de Tecnologia em Cerveja e 17º Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia Cervejeira, com realização da GL Events