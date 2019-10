Startup cria mecanismo de chope invertido e ganha escala

Liderada por apaixonados por cerveja e tecnologia, uma startup foi criada com o propósito de aprimorar a forma de servir chope. Por meio de IoT (Internet das Coisas), a ChoppUp oferece uma solução de chopeira de onde a bebida sai de baixo para cima, sendo possível controlar a espessura do colarinho, o tamanho do copo servido, a pressão, a temperatura e praticamente zerar o desperdício da bebida.

Para que isso seja possível, a empresa desenvolveu uma chopeira especial e copos (de vidro, plástico ou metal) que são adaptados com uma válvula unidirecional. Assim, ela permite que o chope entre de baixo para cima e não saia.

“O desperdício padrão em um estabelecimento de chope é de mais ou menos 30%. Com a nossa máquina ele cai para algo em torno de 3%. É um ganho enorme, e a nossa máquina faz isso de maneira que chama a atenção do consumidor. Com isso temos uma diminuição do desperdício e um incremento no experiência do consumidor”, diz um dos sócios da ChoppUp, Bruno Salman.

Fundada em 2015, mas em operação comercial desde 2018, a empresa não vende as chopeiras e funciona por meio de assinatura, que inclui equipamentos, kit inicial de copos, além de software e assistência técnica.

“Nossas chopeiras estão conectadas com o PDV (ponto de venda) e traz no aplicativo dados em tempo real de consumo: quantos copos estão sendo vendidos ao longo de minutos, horas e dias. Tudo isso traz muito controle e digitalização para os bares”, conta Salman.

Presente em mais de 250 bares em 18 Estados do País, a empresa ainda “não faz cócegas no mercado”, nas palavras do empreendedor. Ainda assim, as expectativas de crescimento são otimistas. “O mercado é gigantesco e ainda estamos nos primeiros passos, mas estamos em uma crescente bem intensa de 40% por trimestre.”

Aceleração na Espanha

O sistema inovador fez a ChoppUp ser selecionada, ao lado de outras quatro startups, pelo programa de aceleração The Hop, da espanhola Estrella Galicia. No mês que vem, as cinco selecionadas se preparam para um período de imersão na Espanha, onde farão networking e aprenderão com executivos europeus.

De volta ao Brasil, a aceleração se estende até fevereiro de 2020, quando terão trocas com executivos da Estrella Galicia e mentores do mercado para o desenvolvimento do projeto a ser apresentado ao final do programa.

“Ao ativar esta iniciativa, reforçamos a importância que damos a poder trabalhar com o talento inovador e empreendedor nas diferentes áreas da nossa cadeia de valor”, destaca J J Delgado, CDO global da Estrella Galicia e responsável pelo The Hop.

Para o programa, Salman conta que a ChoppUp irá desenvolver um projeto com base nos dados coletados em suas chopeiras sobre o consumo da bebida. Assim, a Estrella Galicia poderá usar esses dados em tempo real para criar soluções integradas entre a cervejaria, a distribuidora e o PDV.