Startup ajuda no match entre investidor e empreendedor

Ajudar startups que não conseguem investimentos se tornou o modelo de negócios da DiliMatch. Fundada em 2019 por Fabiany Lima, a empresa promove o encontro organizado e assertivo entre fundo de investimento e startup.

“O empreendedor não tem ideia do que ele precisa fazer para captar, e o investidor recebe muitas propostas de startups. Algumas não são claras. Existe um desencontro e a relação esfria”, diz Fabiany.

A DiliMatch propõe uma imersão do empreendedor no processo de captação. Ele precisa passar por 15 etapas para que a empresa reúna as informações de seu negócio e as entregue para um investidor de sua rede de contatos, adequado com as características do empreendedor.

“Preparamos toda a documentação, fazemos uma pré-diligência, resolvemos os problemas que encontramos, treinamos os fundadores para a sabatina com o investidor e analisamos suas projeções. Uma vez que ele completa esse processo, a gente vai na nossa rede e escolhe o investidor que tem a tese de investimento que combine com a proposta da startup. É um processo de ponta a ponta”, conta. A DiliMatch fica com 5% em cima do sucesso do negócio e a fase de preparação é gratuita.

Segundo Fabiany, 100% das startups que a procuram não sabem exatamente o que querem fazer com o dinheiro. “Quando vão discutir as projeções, na verdade são chutes. Às vezes há decks confusos, ou a startup foi apresentada de uma maneira tão ruim que o investidor não conseguiu perceber o potencial. Muitos não estão preparados para estar frente a frente com um investidor profissional”, comenta ela sobre a maturidade e o conhecimento dos empreendedores na hora da captação.

A fundadora também ressalta que a falta de conhecimento do empreendedor pode o levar a fazer escolhas ruins que vão prejudicar futuras novas rodadas de captação. “Alguns investidores, pelo menos do risco, acabam sufocando as startups. Baixam o valuation da startup, prejudicando a próxima rodada de captação dela. Ou tomam um porcentual muito alto da empresa, tirando a atratividade dela para o investidor que vai entrar. Ou ainda exige uma série de regras, além de controle e direito de informação, e faz com que o novo investidor potencial olhe e fale ‘não quero entrar nesse problema, já tem muito chefe aí’, diz.

TIPOS DE DINHEIRO

Family, Friends and Fools (FFF)

Este é o primeiro ‘aporte’ que o empreendedor recebe. Para tirar a ideia do papel, ele pede que sua rede de contato de familiares, amigos e pessoas que o conhece intimamente possam investir na startup. O valor captado geralmente é baixo (geralmente até R$ 30 mil).

Bootstrapping

A startup se financia com a receita gerada pela venda da solução o produto. Muitas startups começam dessa forma e depois partem para uma rodada de captação. No entanto, há empreendedores que buscam permanecer no modelo para não vender nenhuma parte da empresa.

Investimento-Anjo

Aporte realizado por pessoas físicas, que investem seu capital próprio em startups em vez de comprar ações, por exemplo. A startup já tem um MVP e precisa transformá-lo em um produto de fato, para colocá-lo no mercado. O valor do aporte pode variar de R$ 50 mil a R$ 500 mil.

Aceleração

Serve para startups que já têm produto e precisam ganhar mercado. Além do investimento, o espaço auxilia o empreendedor com networking e mentorias. O empreendedor fará um acordo com a aceleradora, no qual podem variar de 5% a 25% da participação da empresa.

Semente (seed)

Adequado para startups que buscam expandir mercado. O investimento pode chegar R$ 2 milhões.

Venture Capital

Indicado para empresa completamente estruturadas, mas que precisam ganhar escala em um curto período de tempo. Os aportes podem variar de R$ 2 milhões a R$10 milhões em rodadas diferentes, que são chamadas de A, B, C.

Fonte: ABStartups