StartOut Brasil está com inscrições abertas para ciclo Nova York 

A primeira missão de 2020 do programa StartOut Brasil, focado em internacionalização de negócios, já tem data e local para acontecer. Entre os dias 19 e 24 de abril, 20 startups nacionais participarão do novo ciclo do programa, que será realizado em Nova York. Na agenda dos participantes estão atividades como workshops de imersão no ecossistema local, visita a hubs de inovação e empreendedorismo da região, aprimoração e apresentação de pitch, reuniões com investidores e um dia de estande na TechDay NYC , feira de tecnologia.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de janeiro, pelo site do StartOut. Para participar, as empresas precisam já estar faturando ou já ter recebido algum tipo de investimento, além de contar com uma equipe 100% dedicada ao negócio. Ainda este ano, também estão previstas missões em Bogotá (Colômbia) e Barcelona (Espanha). O resultado dos selecionados para o ciclo Nova York será anunciado no dia 28 de fevereiro.

Criado em 2017 pelo Sebrae, Apex-Brasil, Anprotec, Ministério da Economia e Ministério das Relações Exteriores, o StartOut Brasil já realizou ciclos de internacionalização em sete cidades em cinco países (Canadá, Estados Unidos, Chile, Portugal e China). O Estadão PME acompanhou a missão em Xangai, na China.