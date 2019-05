Semana do MEI toma conta de postos do Sebrae em todo o País

Entre os dias 20 e 24 de maio, acontece a 7ª edição da Semana do MEI em todo o País com atividades gratuitas para os empreendedores que estejam interessados em abrir um negócio ou receber dicas para melhorá-lo.

No Estado de São Paulo, as atividades dos escritórios regionais e dos postos do Sebrae Aqui estarão voltadas para tirar dúvidas sobre o funcionamento da modalidade MEI e orientar sobre as vantagens da formalização, além de promover oficinas de capacitação, apresentar ideias de negócios e dar orientação financeira. Serão oferecidos também serviços como o registro de MEI e orientação para a elaboração da Declaração Anual, impressão de DAS e consulta de débitos também estarão disponíveis.

O registro como Microempreendedor Individual (MEI), que completa dez anos neste ano, abrange mais de 500 atividades profissionais. Como MEI, o empreendedor pode ter renda anual de até R$ 81 mil e contar com um funcionário na equipe. Atualmente, há cerca de 8,3 milhões de MEIs no Brasil, sendo mais de 2,2 milhões apenas no Estado de São Paulo.

Ainda dentro da programação da semana, os Escritórios Regionais incluirão palestras rápidas com orientações para a gestão do negócio; apresentação e estudo de casos práticos simulando os desafios do empreendedor e permitindo debates e soluções; encontros de negócios; oficinas on-line que os espectadores poderão assistir de casa e interagir com o facilitador, realizando exercícios e esclarecendo suas dúvidas; e orientações sobre como obter crédito e aplicá-lo corretamente.

Algumas palestras serão transmitidas pelas contas do Sebrae no Facebook e no Youtube, sempre orientadas pelo tema do dia:

Segunda, 20 - Inspiração: como tornar seu negócio um sucesso

Terça, 21 - Inovação: faça a diferença

Quarta, 22 - Administre seu dinheiro

Quinta, 23 - Potencialize seu negócio

Sexta, 24 - Marketing digital: estratégias para alavancar as vendas

Para consultar toda a programação completa nas unidades e saber como participar das atividades online, acesse da Semana do MEI ou ligue 0800 570 0800.