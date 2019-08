Seguro Patrimonial: PMEs estão mais maduras

A categoria de seguro patrimonial é uma das que mais apresentam novidades no Escolha PME 2019. A Bradesco RE (73 pontos) e o Santander (67) aparecem pela primeira vez no pódio, substituindo o Banco do Brasil e o Itaú, que não repetiram os índices de satisfação alcançados em 2018, mas permanecem, respectivamente, em segundo e terceiro lugares como objeto de desejo.

As avaliações apontam para um amadurecimento. Se no último estudo 34% dos entrevistados não sabiam com qual empresa gostariam de trabalhar, em 2019, os que se mantêm na dúvida são apenas 4%. Para o gerente de Ramos Elementares da Porto Seguro, Marcelo Santana, o resultado mostra uma mudança de comportamento. “Com a queda dos empregos formais, os profissionais aproveitam para apostar na abertura de negócios próprios. É importante que nesse momento, em que avaliam todos os riscos da abertura, pensem também no seguro como forma de proteger esse patrimônio.”

Bradesco mira a simplicidade

Empresa mais bem avaliada na categoria, a Bradesco RE atua com as pequenas e médias empresas para entregar uma melhor experiência para os segurados, aprimorando o portfólio de ofertas e atuando para promover o desenvolvimento do setor.

“Essa relação de proximidade requer um atendimento especial e é nessa estratégia que nós apostamos para oferecer uma boa experiência. Entendemos que os PMEs necessitam de produtos com contratação simplificada e que ofereçam as principais coberturas disponíveis em uma apólice tradicional”, ressalta o diretor técnico e de Produtos da Bradesco Auto/RE, Saint’Clair Lima.

A seguradora possui mais vantagens para quem também for correntista do banco, como o Seguro Simpli Empresa, que oferece uma série de descontos e benefícios para estabelecimentos comerciais nos ramos de alimentação, turismo e hotelaria, saúde, beleza, escritório e educação; e o Seguro Equipamentos, que conta com coberturas e assistência técnica para diversos tipos de produtos e oferece indenização contra danos materiais causados por acidentes externos, além de roubo e furto qualificado.

Um seguro para cada empresa

Segunda mais bem avaliada em satisfação, com 68 pontos, e seguradora mais desejada pelos PMEs (21%), a Porto Seguro tem essas empresas como principal público para proteção dos produtos de máquinas e equipamentos.

Como destaque, a seguradora apresenta propostas diferenciadas para cada tipo de comércio. “A cobertura básica é obrigatória, porém mais opções podem ser contratadas de acordo com a necessidade de cada segmento. Estamos sempre estudando o perfil das empresas e as necessidades de cada nicho”, afirma o gerente de Ramos Elementares da Porto Seguro, Marcelo Santana.

Para o superintendente de Seguros do Santander, fornecedora a entrar pela primeira vez no Escolha PME, Alex Körner, os produtos segmentados ajudam a reduzir o tempo no processo de indenização, caso o segurado enfrente problemas. O Santander também tem estudado melhores formas de prestar atendimento, facilitando a contratação por meio do aplicativo do banco, por exemplo. “Queremos dar todo o apoio no dia a dia para o desenvolvimento econômico dessas PMEs, setor que é muito importante para nós”, afirma Körner.