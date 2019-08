Seguro de Automóvel: Atendimento é o diferencial

Para se destacar no mercado de seguro de automóvel, as companhias mais bem avaliadas pela pesquisa neste ano têm procurado atender os clientes de maneira personalizada e oferecer produtos de acordo com a realidade do setor.

Em 2019, a categoria também foi marcada pela forte concorrência nas primeiras posições. A SulAmérica reassumiu a liderança, com 74 pontos, seguida por Porto Seguro, Bradesco e Itaú (71). A Mapfre (70) ainda aparece como segunda em objeto de desejo (9%). “Temos várias empresas disputando os mesmos clientes. O atendimento passa a ser um diferencial e é uma das nossas prioridades”, afirma o vice-presidente residente de Automóvel e Massificados da SulAmérica, Eduardo Dal Ri. Esse, inclusive, foi o aspecto mais valorizado no Escolha PME 2019. O critério alcançou 54% das citações em 2019, ultrapassando produtos e serviços, categoria que agora está em segundo lugar, com 53% das menções.

Abordagem de pessoa física para PMEs

Primeiro lugar em satisfação e terceiro como objeto de desejo (5%), a SulAmérica oferece pagamento facilitado e coberturas imediatas (antes da vistoria prévia no veículo) como vantagens para otimizar o tempo, sobretudo, do público empresarial. A seguradora também tem uma estratégia para lidar com esse tipo de cliente que, de acordo com o vice-presidente Eduardo Dal Ri, possui características de pessoa jurídica que às vezes se confunde com pessoa física. “A gente sempre parte da visão que esse PME, antes de tudo, é uma pessoa física. Muitas vezes, o próprio carro pessoal está vinculado ao CNPJ. Partimos de uma abordagem de pessoa física, mas entregamos um serviço personalizado para pessoa jurídica, porque precisamos atender bem a pessoa por trás da empresa.”

A Bradesco Auto, por sua vez, aposta na personalização dos seus produtos. Os clientes contam com uma área exclusiva para atendimento dentro da seguradora, que permite escolher o melhor seguro de acordo com o tamanho da frota da companhia.

Além da proteção contra colisão e incêndio, por exemplo, pequenos e médios empresários podem ampliar seu pacote de proteção com a contratação de coberturas e serviços, tais como kit gás, carro reserva, despesas extras, assistência para vidros e reboque.

“Atualmente, o Seguro Auto Frota corresponde a 20,5% do faturamento do segmento de Automóvel da companhia. A personalização tem sido considerada sempre como uma das características mais importantes do produto, pois acreditamos que, ao oferecermos exatamente o que o cliente precisa, crescemos junto com ele e conseguimos fidelizá-lo’, explica o diretor técnico e de Produtos da Bradesco Auto/RE, Saint’Clair Lima.

Porto Seguro é a mais desejada

Conhecer os problemas das PMEs é uma das preocupações da Porto Segura para atender melhor o segmento. A empresa segue sendo a mais desejada na categoria, com 31%, e trabalha na ampliação da sua rede comercial e de atendimento para socorro, pane e sinistro. “Investimos esforços para valorizar itens como agilidade e atendimento de ponta para passar a tranquilidade que esse público necessita”, diz o diretor do Porto Seguro Auto, Jaime Soares.