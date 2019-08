Email e Nuvem: Segurança de dados é prioridade

Guardar arquivos e e-mails na nuvem é um serviço cada vez mais importante para as PMEs. Mas não basta armazenar os dados: é preciso garantir a segurança das informações. Foi esse o principal investimento das duas primeiras colocadas no índice de satisfação deste ano, Google e Microsoft, com 77 e 74 pontos, respectivamente. “Nos últimos três anos, investimos cerca de US$ 30 bilhões em infraestrutura no mundo, pois a proteção dos dados é um dos principais pontos para nossos clientes”, afirma Camila Zoé Frias, gerente de Comunicação do Google para a América Latina.

Detentora do Outlook, a Microsoft investe na segurança e em ferramentas de produtividade. “Nosso sistema de monitoração inteligente processa 6,5 trilhões de dados por dia. São analisados 400 milhões de e-mails a cada mês, além da verificação mensal de 1.2 milhão de dispositivos”, conta Priscyla Laham, vice-presidente de Canais e Vendas para PMEs da Microsoft Brasil.

Inteligência artificial e eficiência

Com 5 milhões de usuários corporativos cadastrados, o G Suite recebeu atualizações para aumentar a produtividade e a interação das empresas com seus funcionários. Entre as novidades na plataforma estão recursos que utilizam a inteligência artificial para aumentar a eficiência dos usuários.

“A inteligência artificial aparece em recursos como o Smart Compose e o Smart Reply, do Gmail, que permitem escrever e-mails mais rapidamente”, explica Camila Zoé Frias, do Google. Como objeto de desejo, Gmail e Google Drive foram mencionados por 57% dos entrevistados e se mantêm isolados no topo.

Para atender o mercado, a Microsoft também trouxe novidades para seus serviços de e-mail e nuvem. “A ideia é que a tecnologia seja uma importante aliada na entrega de resultados”, avalia Priscyla Laham, da Microsoft Brasil.

“A inteligência artificial integrada ao pacote Office365, por exemplo, separa as mensagens mais importantes para o usuário ler antes, deixando-as em uma caixa prioritária. Além disso, ele pode usar as respostas sugeridas quando precisar responder com uma mensagem curta”, completa a executiva da Microsoft.

Locaweb prioriza empresas

Quarta colocada do ano passado, Locaweb subiu para a terceira posição neste ano, com 63 pontos. Para a fornecedora o crescimento tem que ver com sua atuação, focada no atendimento corporativo, especialmente entre pequenos e médios empresários.

“Conseguimos acompanhar todo o ciclo das empresas no mundo digital, começando por um registro de domínio, passando pelas ferramentas e pelas soluções para criar o próprio site ou armazenar um sistema na nuvem, incluindo também soluções de e-mails de diferentes tipos”, afirma Luis Carlos dos Anjos, gerente executivo de Marketing e Canais da companhia.

Com mais de 3,8 milhões empresas cadastradas na plataforma em 2019, a Locaweb ainda investe na produção e na divulgação de conteúdo ao setor de PMEs por meio de um blog, que auxilia empreendedores a aprimorar sua presença digital. Junto a isso, a plataforma organiza conferências anuais sobre tecnologia e presença digital voltadas ao público empresarial. “Estamos sempre trabalhando para levar inovações tecnológicas e as principais tendências do mercado a nossos clientes”, afirma o gerente executivo de Marketing.