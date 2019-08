Sebrae-SP promove encontro entre donos de negócios e investidores

O Sebrae de São Paulo está com inscrições abertas até dia 4 de setembro para o programa Encontro com Investidores, que selecionará 20 empreendimentos de impacto social ou que inovaram no modelo de negócio. Todos precisam ter base no Estado de São Paulo. As empresas selecionadas terão a chance de apresentar seus negócios para uma banca de investidores e eventualmente receber aporte deles, durante a Feira do Empreendedor, de 5 a 8 de outubro na capital paulista.

Antes da banca com os investidores, os selecionados contarão com a ajuda de consultores do Sebrae-SP para entender o momento do seu negócio e ajustar a apresentação.

Além do possível aporte dos investidores, os 20 selecionados receberão como prêmio uma assessoria de marketing digital e um processo de aceleração oferecido por uma empresa especializada.

Considerado um dos maiores eventos de empreendedorismo do País, a 6ª edição da Feira do Empreendedor vai reunir cerca de 500 expositores de 5 a 8 de outubro no Pavilhão de Exposições do Anhembi, com entrada gratuita. Faça a inscrição no site do evento.