Sebrae-SP lança programa de capacitação e acesso a microcrédito para empreendedores

Nesta sexta-feira, 19, o Sebrae-SP, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, lança o Programa Empreenda Rápido, projeto que tem o objetivo de capacitar empreendedores e melhorar a produtividade e a competitividade das empresas. Destinado a empreendedores formais e informais, o programa é ideal para quem busca qualificação, financiamentos e microcrédito.

LEIA TAMBÉM > Serviço de entregas rápidas ganha espaço entre os MEIs

Com entrada gratuita, o evento ocorre no Palácio dos Bandeirantes (Avenida Morumbi, 4500), das 12h às 18h e conta com transporte gratuito do Metrô São Paulo Morumbi até o Palácio. No dia, o Sebrae-SP estará presente com 10 pontos de atendimento para prestar serviços de orientação a qualificação empreendedora, qualificação técnica, formalização e regularização, inovação, tecnologia, produtividade, acesso a mercado e acesso a crédito, por meio do Programa Juro Zero.

Após a data de lançamento, todos estes serviços continuarão a disposição dos empreendedores nas unidades do Sebrae no estado e nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Ainda, os empreendedores terão à disposição uma plataforma online que reunirá suas informações, evolução e outros serviços.

Além disso, o evento também contará com mini palestras com dicas para aqueles que desejam abrir ou aprimorar o seu empreendimento e atividades de outros parceiros que também fazem parte do programa, como o Banco do Povo, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, a Agência de Desenvolvimento Paulista e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

Para participar, basta se inscrever aqui.