Sebrae-SP e Fapesp oferecem aporte de R$ 25 milhões para startups

Startups de base científica e tecnológica do Estado de São Paulo são o foco do novo edital de aporte financeiro promovido pelo Sebrae-SP e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). A iniciativa irá selecionar 20 propostas para receber até R$ 1,25 milhão cada uma, em recursos não reembolsáveis.

Podem se inscrever empresas de pequeno porte, com até 250 empregados e que possuem faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Também é preciso que a unidade de pesquisa e desenvolvimento da startup esteja no Estado de São Paulo.

As selecionadas receberão atendimento especializado do Sebrae-SP e os recursos poderão ser usados para ações de acesso a mercado e desenvolvimento de provas conceito. As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de outubro. Mais informações sobre o edital e as inscrições estão disponíveis no site da Fapesp.

