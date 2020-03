Sebrae libera palestras do Startup Summit 2019 durante quarentena

Como uma forma de incentivar que as pessoas continuem a ficar em casa durante a pandemia do novo coronavírus e atualizem seus conhecimentos, o Sebrae disponibilizou gratuitamente em seu site palestras do Startup Summit 2019. Esse é o maior evento realizado pelo Sebrae em âmbito nacional para discutir empreendedorismo, tecnologia e inovação.

A última edição do Startup Summit aconteceu nos dias 15 e 16 de agosto do ano passado, em Florianópolis (SC), e contou com palestrantes como Uri Levine, cofundador da Waze, e Ragnar Sass, cofundador da Pipedrive, que compartilharam informações sobre o sucesso de suas trajetórias.

O evento também teve destaques como Max Oliveira, cofundador e CEO da Max Milhas, que deu a palestra “Como fazer tudo errado e dar certo?”, além de Leandro Caldeira, CEO do Gympass.

Estão liberados mais de 70 horas de conteúdo, que são divididos em sete trilhas de conhecimento:

Tecnologia e produto Marketing e vendas Cultura e talentos Investimento e internalização Operação Ecossistema Plenária

Até o momento, a organização do Startup Summit acredita que a atual pandemia não atrapalhe a realização da edição de 2020, que pretende reunir o ecossistema nacional de tecnologia e inovação em Florianópolis entre os dias 20 e 21 de agosto.

Para esta edição, estão previstas palestras de nomes como Alessio Alionço, fundador e CEO da Pipefy, e Marcelo Lombardo, cofundador e CEO da Omie. Para mais informações, acesse o site do evento.

