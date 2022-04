Sebrae abre 2.500 vagas para capacitar empreendedores de startups

Não é só de ideias inovadoras que vivem as startups. Estruturar e impulsionar pequenos negócios demandam investimento, capacitação e oportunidade. Para ajudar empresas que estão começando, o Sebrae-SP lançou, por meio do programa Sebrae For Startups, 2.500 vagas para ajudar pequenos negócios inovadores de diversas áreas, como saúde e finanças.

Com inscrições abertas até 30 de abril, os empreendedores desses negócios poderão se inscrever na plataforma do Sebrae For Startups e, ali, apontar suas necessidades de negócios. Depois, eles receberão indicações de quais programas de capacitação - dentre mais de 20 disponíveis (leia abaixo) - se encaixam no atual momento da sua empresa. Cada programa tem um pré-requisito, que varia desde o setor de atuação até o momento da startup, e as aulas começam em maio.

Leia Também Xampu em barra evolui com novas marcas e expande no mercado

As 2.500 vagas ofertadas se dividem entre segmentos e programas, como seguem abaixo:

Biotecnologia e cientistas (660 vagas)

Academia de Projetos – Editais de Fomento : Treinamentos para elaborar projetos para editais

: Treinamentos para elaborar projetos para editais Academia de Projetos – Crédito para inovação : Consultoria para projetos para as linhas de crédito para inovação

: Consultoria para projetos para as linhas de crédito para inovação Acelerando Cientistas 2022 : Orientação para pesquisadores e startups de base científica

: Orientação para pesquisadores e startups de base científica Deeplab Bio 22 : Serviços técnicos e acesso a laboratórios avançados

: Serviços técnicos e acesso a laboratórios avançados DeepCamp IPT : Imersão tecnológica para startups digitais e científicas

: Imersão tecnológica para startups digitais e científicas IA Factory : Comunidade de startups que usam machine learning e inteligência artificial como diferencial

: Comunidade de startups que usam machine learning e inteligência artificial como diferencial Bio Factory: Maior comunidade de biotecnologia do Brasil, com conexão com especialistas

Para iniciar sua startup (630 vagas)

Programa Start : Pré-aceleração e desenvolvimento para startups em mais de 40 cidades de São Paulo

: Pré-aceleração e desenvolvimento para startups em mais de 40 cidades de São Paulo StartU : Mentorias para jovens estudantes que desejem se tornar fundadores de startups

: Mentorias para jovens estudantes que desejem se tornar fundadores de startups Silver Startuplab : Acompanhamento para potenciais empreendedores e fundadores com mais de 50 anos

: Acompanhamento para potenciais empreendedores e fundadores com mais de 50 anos Start Black : Aceleração de negócios e apoio com vendas para fundadores negros de todo o Estado

: Aceleração de negócios e apoio com vendas para fundadores negros de todo o Estado Start Women : Incubadora de startups voltada para mulheres que tenham ideias de negócios

: Incubadora de startups voltada para mulheres que tenham ideias de negócios Start Paraisópolis: Programa de formação de startups periféricas

Para verticais com saúde, agro e fintechs (160 vagas)

Start Agro : Mentoria e acompanhamento para startups de agronegócio, em parceria com Faesp/Senar e Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo

: Mentoria e acompanhamento para startups de agronegócio, em parceria com Faesp/Senar e Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo Indtechs Lab 4.0 : Programa de aceleração para startups com soluções para indústria, realizado em Sorocaba

: Programa de aceleração para startups com soluções para indústria, realizado em Sorocaba Marine Startuplab : Programa de aceleração para startups com inovação que impactam o setor portuária e logística, realizado na Baixada Santista

: Programa de aceleração para startups com inovação que impactam o setor portuária e logística, realizado na Baixada Santista Conexão Fintechs MPE: Rodadas de negócio e acompanhamento para fintechs com soluções para MPE, além de fintechs verdes, sustentáveis e de impacto social

Para aumentar vendas e escalar startup (150 vagas)

Primeiras Vendas : Apoio a startups iniciantes na conquista de seus primeiros clientes

: Apoio a startups iniciantes na conquista de seus primeiros clientes Residência LabVendas XP : Aceleração de vendas de startups maduras, mão na massa para ajustar a máquina de vendas e a adoção de growth hacking

: Aceleração de vendas de startups maduras, mão na massa para ajustar a máquina de vendas e a adoção de growth hacking Growth XP: Geração de negócios para startups em fase de escala

Para captar investimentos (220 vagas)

First Seed : Apoio para empreendedores iniciantes em busca do primeiro investidor

: Apoio para empreendedores iniciantes em busca do primeiro investidor Agro Capital : Preparação para captação de investimento para startups em fase de crescimento, com soluções inovadoras para o agronegócio

: Preparação para captação de investimento para startups em fase de crescimento, com soluções inovadoras para o agronegócio Open VC : Rede exclusiva de fundadores avançados, com conexão a mais de 20 fundos de VC

: Rede exclusiva de fundadores avançados, com conexão a mais de 20 fundos de VC Programa Delta Capital: Consultorias, eventos, networking para apoiar startups digitais e científicas a acessarem investidores

Para gerar negócios internacionais (35 vagas)

Lisbon for Startups : Preparação para startups em escala para acessarem o mercado europeu, de Portugal

: Preparação para startups em escala para acessarem o mercado europeu, de Portugal London for Startups : Recomendado para startups que desejem entrar no mercado asiático e do Oriente Médio por meio do Reino Unido

: Recomendado para startups que desejem entrar no mercado asiático e do Oriente Médio por meio do Reino Unido Toronto for Startups: Preparação para startups em escala para acessarem o mercado canadense

Para fortalecer comunidade (645 vagas)

Programa Comunidade 645: Capacitará lideranças de todos os 645 municípios de SP com atualizações sobre mercado de startups e gestão de comunidades empreendedores.

Quer debater assuntos de Carreira e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo. Se quiser apenas receber notícias, participe da nossa lista de distribuição por esse link ou digite @canalsuacarreira na barra de pesquisa.