Saúde mental e inteligência emocional são temas de papo no Telegram

Trabalhar para alguém ou para si são cenários distintos e com desafios variados, mas há um ponto em comum: pessoas buscando desempenhar o melhor si. Para isso, as competências técnicas precisam estar alinhadas com as habilidades comportamentais, o que requer saúde mental e inteligência emocional bem desenvolvidas. Essa discussão é o tema do próximo bate-papo no grupo do Estadão Carreira e Empreendedorismo no Telegram, que busca debater caminhos para carreiras e negócios com mais propósito.

Na próxima quarta-feira, 4, às 13h30, o psiquiatra Eduardo Tancredi, diretor-médico da eCare Group, vai responder dúvidas dos leitores e integrantes da comunidade no Telegram sobre esses assuntos. Com 30 anos de experiência clínica, o especialista atua na promoção da saúde mental no ambiente empresarial.

Para entrar no grupo e participar do bate-papo, busque por @gruposuacarreira no campo de busca do Telegram ou clique aqui. Você pode enviar sua pergunta por lá ou pelo e-mail pme@estadao.com até as 12h de terça-feira, 3. As questões serão respondidas durante a conversa em tempo real, com mediação da equipe de reportagem.

A comunidade Estadão Carreira e Empreendedorismo no Telegram, que conta com mais de 2,6 mil membros, é um espaço para discussões e troca de experiência sobre negócios e mercado de trabalho. Por lá, os integrantes recebem notícias sobre essas áreas, sabem de oportunidades e participam de conversas com especialistas.

Bate-papo no Telegram

Perdeu algum dos encontros promovidos na comunidade? Confira as conversas realizadas neste ano: