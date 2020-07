Reportagem sobre negócios de impacto nas periferias ganha prêmio

A série de reportagens 'Nas franjas da cidade', que retrata o empreendedorismo nas periferias da cidade de São Paulo e foi publicada no Estadão PME em setembro de 2019, foi premiada nesta terça-feira, 30, com o prêmio Jornalista de Impacto.

Realizado pela Ponte a Ponte, consultoria com foco em qualificar o investimento social no País, o prêmio avaliou 120 reportagens das cinco regiões do País, divididas em quatro categorias: audiovisual, iniciativas em contextos periféricos, iniciativas inovadoras e texto.

De autoria da repórter Letícia Ginak, a série especial venceu a categoria texto e concorreu com reportagens publicadas pelos jornais Folha de S.Paulo, Valor Econômico e O Globo, além da revista Veja São Paulo.

Dividida em três capítulos, 'Nas franjas da Cidade' mostra a potência empreendedora de distritos das zonas sul, norte e leste localizados nos extremos da cidade de São Paulo.

A reportagem retrata, por exemplo, a história da Enjoy Orgânicos, delivery de cestas de orgânicos comandado por Joyce de Jesus que atende a região de M’Boi Mirim. Ou ainda a Perifacon, evento de cultura pop análogo à CCXP que foi realizado em 2019 na Fábrica de Cultura do Capão Redondo e que hoje fomenta o universo de games, HQs, ilustrações e cosplay criados por artistas das periferias. Entre organizações, fomentadores e donos de negócios, 7 histórias estão retratadas na série de reportagens.

Com a pandemia do novo coronavírus, revisitamos algumas das fontes ouvidas pela reportagem no ano passado e ainda conversamos com outras organizações e empreendedores dos territórios para entender as dificuldades enfrentadas por eles durante o período de distanciamento social. Conheça as novas histórias na reportagem especial Empreendedor da periferia de SP sofre outras dores na pandemia.