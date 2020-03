Rede de coworkings da Prefeitura de SP fecha por tempo indeterminado

A partir desta terça-feira, 17, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo suspende por tempo indeterminado as atividades e os espaços compartilhados voltados para os empreendedores da capital.

As cinco unidades do coworking da rede pública Teia, localizadas em Taipas, Cidade Tiradentes, Centro, Parelheiros e Santo Amaro, já estão com as portas fechadas.

A realização de cursos de capacitação e qualificação empreendedora realizados pela agência Ade Sampa, vinculada à secretaria, também estão suspensas, assim como os programas Fábrica de Negócios e Mais Mulheres. Os programas de aceleração Vai Tec, Green Sampa e Ligue os Pontos continuarão com as atividades por meio de atendimento exclusivamente online.

Na semana passada, outros escritórios compartilhados da cidade já tinham se manifestado por conta da pandemia do novo coronavírus. O Cubo Itaú - hub de empreendedorismo do Itaú que realiza eventos e incuba startups - interrompeu o funcionamento do prédio no último fim de semana e agora recomenda que as empresas adotem home office por 30 dias.

