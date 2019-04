Quarta edição do programa Vai Tec acelera 24 negócios da periferia

Atenção jovens empreendedores das periferias da cidade de São Paulo que buscam alavancar seus negócios: termina neste sábado, 6, o prazo de inscrições para a quarta edição do Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas, o Vai Tec.

A iniciativa da Agência São Paulo de Desenvolvimento (ADE Sampa), vinculada à Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo, selecionará 24 negócios para o programa, que tem seis meses duração e conta com aceleração, mentorias, oficinas de capacitação, rede de conexão com outros empreendedores e, por fim, um aporte de R$ 33 mil para cada uma das empresas selecionadas.

Entre os temas abordados durante a aceleração do Vai Tec estão conceitos técnicos, jurídicos, mercadológicos e habilidades como testes de solução, pesquisas de mercado, gerenciamento de equipes, canais de clientes, marketing e tecnologias. Os jovens empreendedores também contarão com assessorias personalizadas de acordo com a necessidade do negócio.

Para participar do Vai Tec, o negócio precisa ser inovador, ter viabilidades técnica e econômica e apresentar potencial para se desenvolver. Não há restrições de áreas de atuação. O público-alvo são jovens com mais de 18 anos e moradores de locais que precisam de suporte para manter negócios sustentáveis e gerar renda imediata.

A prioridade da seleção será para projetos de regiões localizadas nos extremos da cidade, principalmente nas zonas leste (bairros como São Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo, Itaim Paulista, São Mateus, Guaianases, Cidade Tiradentes, Itaquera, Vila Prudente, Penha e Sapopemba), sul (Parelheiros, Capela do Socorro, M'Boi Mirim, Campo Limpo e Cidade Ademar ) e norte (Casa Verde, Cachoeirinha, Freguesia do Ó, Brasilândia, Perus, Pirituba, Jaçanã e Tremembé).

As inscrições são feitas pelo site do programa.