Projeto 'Apoie o Pequeno' oferece plataforma gratuita de e-commerce

Para ajudar os pequenos empresários no comércio de seus produtos e serviços durante a pandemia do novo coronavírus, foi lançada a plataforma Apoie o Pequeno nesta semana, de uso gratuito.

A plataforma facilita a criação de loja online individual, em que o empreendedor pode colocar seu próprio domínio sem custo. Contudo, o projeto pretende passar a funcionar como uma espécie de marketplace, em que o cliente poderá escolher produtos pela categoria e pela localização.

Os pequenos negócios com até 50 produtos, de qualquer área, podem se inscrever sem pagar taxas. Após a inscrição, uma loja integrada é disponibilizada para que criem o e-commerce, com um treinamento passo a passo para digitalizar os produtos e serviços, para que seja possível configurar enquanto aprende. O único caso em que há cobrança é quando há a necessidade ou o desejo de adicionar mais produtos além da quantidade disponibilizada ou mais funcionalidades.

Para as funções logísticas, como pagamento, é possível que o próprio comerciante configure as opções de pagamento, como crédito, débito, boleto bancário e o que mais ele habilitar em sua loja. Já para as entregas, as empresas podem fazê-las utilizando os Correios, de forma automática direto no fechamento da compra.

A plataforma é uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos e Serviços para o Varejo (Abiesv) e da Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje), em parceria da plataforma de e-commerce Vtex, por meio de sua loja integrada, e também conta com o apoio do Sebrae, da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT), da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), do Comitê de Varejo Couromoda, entre outras entidades ligadas ao varejo.

Segundo os dados levantados pelo Iemi (Inteligência de Mercado), o pequeno varejo ainda está muito distante do ambiente online, particularmente o varejo de vestuário: quase 90% dos pequenos empreendimentos não têm presença digital.

De acordo com Marcos Andrade, presidente da Abiesv, a estratégia para conseguir trazer o maior número de pessoas é por meio da própria associação e de parceiros que apoiam o projeto, como o Sebrae. “O programa tem uma visão bem objetiva e bem prática para ser efetivo para o pequeno conseguir superar esse momento”, diz Marcos.

A plataforma, em um primeiro momento, contará com o espaço para cadastrarem os comércios, mas será aprimorada com cursos e conteúdos para ajudar aqueles que se cadastrarem.

