Programa vai acelerar startups com foco em soluções para o saneamento

A Iguá Saneamento está com inscrições abertas para a segunda edição do Iguá Lab, iniciativa voltada para startups apresentarem projetos com foco no saneamento brasileiro. Aberto até o dia 13 de setembro, empreendedores de todo o País podem participar do programa, que escolherá as melhores soluções para cinco desafios relacionados ao setor: engenharia; novos negócios e processos de vendas; relacionamento; cidades inteligentes; e internet das coisas (IOT).

Serão ao menos 10 startups finalistas, que serão anunciadas no dia 4 de outubro e passarão por seis semanas de aceleração de seus projetos, contando com mentoria da aceleradora Troposlab, parceira do programa. Além disso, todas terão contato com especialistas da Iguá e participarão de uma rodada de reuniões com potenciais investidores.

Após esse processo, em 13 de dezembro, serão divulgados os vencedores do programa, que podem ser os mesmos 10 finalistas e dividirão aporte de R$ 500 mil. Para participar, mais informações no site do programa.