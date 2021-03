Programa irá acelerar e capacitar 1.200 mulheres empreendedoras

Em parceria com o Google.Org - braço filantrópico do Google - o Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME) irá acelerar 1.200 negócios chefiados por mulheres. As inscrições estão abertas até o dia 22 de março.

O projeto oferece capacitação online nos temas de empreendedorismo, empregabilidade e tecnologia, como noções básicas de programação, criação de currículo e utilização de ferramentas digitais. Além das oficinas, o programa também oferece mentoria, aceleração e um repasse financeiro de R$ 10 mil para 180 negócios, selecionados por editais internos lançados ao longo do projeto.

Para participar é preciso estar vinculada a uma das 10 organizações da sociedade civil (OSCs) selecionadas via edital pelo IRME. São elas:

Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas, de Manaus (AM) Instituto Edson Royer, de Novo Progresso (PA) Centro Educacional Profissional do Coroadinho, de São Luís (MA) Sociedade de Educação e Saúde A Família, de Barbalha (CE) Instituto Manda Ver, de Maceió (AL) Instituto de Referência da Juventude, de Ceilândia (DF) Associação Ateliê de Ideias, de Serra (ES) Instituto Themis Furigo (SP) Grupo Anjos da Tia Stellinha (RJ) Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial de NH, de Novo Hamburgo (RS)

Serão escolhidas 40 mulheres de cada OSC. As interessadas em participar das oficinas de capacitação (sem acesso ao processo de aceleração e ao capital-semente) podem se inscrever gratuitamente durante todo o ano. É preciso apenas ter mais de 16 anos. As incrições devem ser feitas pelo link.

